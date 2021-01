Verona-Spezia, Italiano: Dovremo prestare più attenzione

Alla vigilia del primo match del 2021, in casa contro l’Hellas Verona, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano commenta il momento che sta affrontando la sua squadra: “Oggi dovremo fare i conti con qualche assenza, per noi sarà un’ulteriore difficoltà, ma comunque son convinto che schiereremo sempre una formazione di assoluto livello.

Dispiace aver avuto una flessione di risultati, ma nonostante questo, la prestazione della squadra non è mai mancata. Tutti i ragazzi che vengono impiegati sanno dare il loro apporto, tutti entrano in campo con lo spirito battagliero. Ultimamente però questo non sta bastando, quindi servirà maggiore attenzione nelle due fasi.

Ad oggi le squadre della zona medio-bassa della classifica stanno andando piano, ma mi aspetto che in queste ultime gare del girone d’andata ci sia un’accelerata. Sarà importante farci trovare pronti e tornare al più presto a muovere la classifica.

Domani affronteremo una squadra molto organizzata, l’Hellas è il secondo anno che sta facendo grandi cose, gioca un calcio aggressivo, con giocatori di prospettiva e un allenatore molto capace. Per me l’Hellas è stata gran parte della mia vita calcistica, affrontarla per la prima volta da allenatore sarà una grande emozione”.