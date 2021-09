Venezia-Spezia, torna Nzola tra i convocati di mister Motta

Lo Spezia di Thiago Motta è partito ieri pomeriggio per Venezia, dove oggi scenderà in campo per il quarto turno della Serie A 2021-2022.

Prima convocazione stagionale per Mbala Nzola e Jakub Kiwior, rientra dopo la squalifica anche Amian. Out per infortunio Reca, Colley e Agudelo, oltre al lungodegente Leo Sena. Sher e Strelec, autore della doppietta decisiva, sono scesi in campo nella vittoria della formazione Primavera contro il Benevento.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: Provedel, Zoet, Zovko

DIFENSORI: Amian, Bastoni, Erlic, Ferrer, Hristov, Kiwior, Nikolaou

CENTROCAMPISTI: Bourabia, Kovalenko, Maggiore, Sala

ATTACCANTI: Antiste, Gyasi, Manaj, Nzola, Podgoreanu, Salcedo, Verde