Venezia-Spezia 1-2, Bourabia al fotofinish regala la vittoria ai liguri

Vittoria in trasferta per lo Spezia che espugna il campo del Venezia al termine di una buona prestazione.

Primo successo in campionato per la squadra di Thiago Motta, che vince 2-1 al Penzo e sorpassa i veneti di Zanetti. In avvio la sblocca Bastoni con uno splendido sinistro, poca fortuna per Busio e Henry. Nella ripresa pareggia di testa l’ex Ceccaroni, pericolosi Gyasi e Johnsen. A tempo scaduto il gran gol di Bourabia decide il match. Nel turno infrasettimanale il Venezia affronta il Milan a San Siro, esame Juventus invece per lo Spezia.

Venezia Spezia 1-2: risultato e tabellino

RETE: 13′ Bastoni (S), 59′ Ceccaroni (V), 90’+4′ Bourabia (S).

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää 6; Mazzocchi 5, Caldara 6, Ceccaroni 6,5, Molinaro 6; Crnigoj 5,5 (dal 55′ Peretz 6), Vacca 6 (dal 76′ Heymans 5,5), Busio 6 (dal 76′ Kiyine 6); Okereke 5 (dal 63′ Aramu 5,5), Henry 5 (dal 63′ Forte 6), Johnsen 6,5. All. Paolo Zanetti 5,5.

SPEZIA (3-4-1-2): Zoet 6; Amian Adou 6, Nikolaou 7, Erlic sv (dal 23′ Hristov 5); Verde 6 (dal 78′ Nzola 5,5), Ferrer 5,5, Sala 6 (dal 71′ Manaj 5,5), Bastoni 6,5; Maggiore 6 (dal 78′ Podgoreanu 6); Antiste 6 (dal 78′ Bourabia 7), Gyasi 6. All. Thiago Motta 6.

ARBITRO: Rosario Abisso di Palermo.

AMMONITI: Mazzocchi (V), Ferrer (S), Vacca (V), Busio (V), Heymans (V).