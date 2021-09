Teatro della Tosse, un’estate brillante nonostante il Covid. E ora pronti a ripartire con “A me gli occhi”

Il Teatro della Tosse riparte per la nuova stagione. Si intitolerà “A me gli occhi”, con un programma limitato ai primi giorni di gennaio: maniman, come si dice a Genova, che il Covid crei nuovamente dei problemi. Saranno comunque tre mesi pieni di cose.

Nel programma c’è di tutto e di più: spettacoli, mostre, eventi, manifestazioni, installazioni, corsi di apprendimento. Arte dentro e fuori dal palco. La presentazione della nuova stagione è stata fatta alla Sala Campana, nella storica sede di Sant’Agostino, vicino a piazza delle Erbe. Hanno partecipato gli assessori alla cultura della Regione Liguria, Ilaria Cavo, e Barbara Grosso, del Comune di Genova (nella foto grande).

“Saluto con grande piacere il programma del Teatro della Tosse, un progetto di lavoro ampio ed eclettico, pensato con la città, per la città e nella città – ha detto Barbara Grosso – Un cartellone ricco, rivolto a un pubblico eterogeneo e pensato per mettere in circolo cultura e bellezza, linfa vitale per la qualità della vita di tutti noi. Con “A me gli occhi” riparte anche la mostra dedicata al centenario della nascita di Emanuele Luzzati, inaugurata a giugno per rendere omaggio al nostro illustre concittadino, uno degli artisti più amati del nostro tempo”.

“Questo calendario rappresenta un segno di continuità con quanto vissuto durante l’estate di restart – ha detto Cavo – La ripartenza è tutta nei numeri e nella qualità che anche la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse ha saputo esprimere. Penso alla ‘Luzzati Experience’ al palazzo della Borsa, allo spettacolo ‘Un Flauto magico’ e a tutte le celebrazioni del centenario della nascita di Emanuele Luzzati. Nel segno di Luzzati si prosegue anche in questi quattro mesi con un programma ricco di collaborazioni con varie realtà del territorio che portano ancora una volta il teatro nelle strade e nelle piazze ma anche il pubblico in sala. Ed è un bel segnale. E come coordinatrice della commissione cultura delle Regioni condivido, con l’introduzione del green pass, l’obiettivo di aumentare al massimo la capienza delle sale e dare un percorso e una prospettiva chiara a tutto il settore”.

Nella conferenza di presentazione, il Teatro della Tosse ha fatto anche il punto sulla sua attività in un anno difficile a causa della pandemia.

“Il 28 aprile le sale teatrali hanno timidamente ricominciato a funzionare – è intervenuto il presidente Emanuele Conte – ma noi abbiamo scelto di concentrarci sul lavoro all’aperto, peculiarità della Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, e soprattutto sulle celebrazioni del centenario della nascita di Emanuele Luzzati. Il 3 giugno del 2021, giorno del compleanno di Luzzati, abbiamo dato inizio a una serie di iniziative, sostenute e fortemente volute dal Comune di Genova e dalla Regione Liguria, per celebrare questa ricorrenza fondamentale per la nostra fondazione e per tutta la città. Le iniziative sono state numerose, e continueranno per tutto il 2021”.

“Il 22 settembre torniamo a ospitare il pubblico in sala con continuità, a quasi un anno di distanza dalla seconda chiusura per il COVID – ha detto il direttore Amedeo Romeo – In questi 11 mesi sono successe tantissime cose e la relazione tra la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e gli spettatori non solo non ha mostrato segni di cedimento, ma è apparsa ancora più solida di quanto ci aspettassimo. La prima parte del 2021 è stata caratterizzata da una ricchissima proposta online, che abbiamo realizzato come sempre a modo nostro, cercando di non essere scontati, di non proporre semplicemente sul web le riprese degli spettacoli, ma costruendo un dialogo con il pubblico attraverso i mezzi tecnologici che nostro malgrado abbiamo tutti imparato a padroneggiare. Abbiamo realizzato 8 puntate della stagione “onlife”, spettacoli, dibattiti, podcast, musica. Non potevamo sapere come avrebbe reagito il pubblico, abbiamo sempre avuto buone sensazioni, ma i numeri finali ci hanno sbalorditi in positivo”.

Tre le iniziative principali. “Luzzati Experience”, una mostra immersiva presentata nel salone delle Grida della Borsa, che in soli 30 giorni di apertura ha realizzato 5300 visitatori (il massimo possibile con le limitazioni dovute al COVID).

Lo spettacolo “Un flauto magico”, di Emanuele Conte, in scena alla Villa Duchessa di Galliera, che è stato visto in 18 giorni da 3600 spettatori (anche in questo caso un costante sold out in base alle norme).

“Luzzati Collage”: anche le celebrazioni per il centenario di Luzzati, con l’hashtag Luzzati100, hanno avuto il loro spazio online dove i quattro incontri attorno alla figura di Lele dal titolo Luzzati Collage sono stati visti da 3.268 persone su Facebook e 481 su Youtube.

Oltre al “Flauto Magico” gli altri spettacoli messi in scena questa estate sono stati “Confini”, una coproduzione internazionale con il Teatro del Lussemburgo; “Giusto” di Rosario Lisma; “Art” di Emanuele Conte; “Io provo a Volare” e “I Figli della Frettolosa” di Berardi e Casolari; il nuovo spettacolo per bambini “Vita da Burattini”.

“Abbiamo sempre garantito lavoro ai nostri artisti e tecnici – prosegue Romeo – anche grazie ad altre iniziative, come i corsi della falegnameria, con 230 persone iscritte nonostante il COVID e 18 docenti coinvolti. Anche il progetto “Una voce dal palco”, nel quale i nostri attori intervenivano nelle lezioni in DAD recitando testi teatrali e letterari per rendere più appassionanti le lezioni: 14 incontri, 4 attori coinvolti, oltre 200 allievi. E ora si riparte, dal vivo e in sala”.

Il 22 e 23 settembre, fra l’Aula Magna del Rettorato e il Teatro della Tosse, ci saranno due giorni di manifestazioni e incontri per presentare “La porta aperta”, quarta stagione de il Falcone – Teatro Universitario di Genova: la porta del teatro ma anche la porta dell’università, aperta a tutti gli studenti che il teatro vogliono incontrarlo e, con esso, la città.

QUESTO IL PROGRAMMA

22 – 23 settembre,TEATRI DI S’AGOSTINO, LA PORTA APERTA – IL FALCONE TEATRO UNIVERSITARIO, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA – DIRAAS.

25 settembre-10 ottobre, TEATRI S. AGOSTINO / TEATRO DEL PONENTE/ Piazze e strade del Sestiere del Molo e di Voltri , VIETATO BALLARE – RESISTERE E CREARE – rassegna di danza internazionale VII EDIZIONE, Direzione artistica Michela Lucenti Marina Petrillo, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

1 ottobre 2021, TEATRI S.AGOSTINO, UNA VOCE, una coproduzione con Associazione P. Anfossi e rassegna La voce e il tempo, in collaborazione con Fondazione Luzzati Teatro della Tosse (voce Ljuba Berganelli, danzatore Simone Magnani, live electronics Vittorio Montalti).

17 ottobre, TEATRI S. AGOSTINO, EOFT – European Outdoor Film Tour -XX edizione.

22 ottobre – 1 novembre, FESTIVAL DELLA SCIENZA, TEATRI S. AGOSTINO.

22 – 24 ottobre, TEATRI S.AGOSTINO, ABRACADABRA – incantesimi di Mario Mieli [#studio5] di Irene Serini , con il sostegno di residenza artistica Olinda e Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

27 ottobre, TEATRO DEL PONENTE, ANIMA – cinque paesaggi – anteprima. Progetto produttivo Leviedelfool, regia e drammaturgia Simone Perrinelli, Coproduzione Teatro del Carretto, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Leviedel fool.

28 – 29 ottobre, TEATRO DEL PONENTE, BYE BYE BLACKBIRD,Da il Bacio della Donna Ragno di M. Puig, regia e adattamento Chiara Benedetti, produzione ARIA TEATRO.

31 ottobre – 1 novembre, TEATRI S. AGOSTINO, LE ECCELLENTI, di Marcela Serli, produzione Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Fattoria Vittadini.

30 – 31 ottobre, TEATRI S. AGOSTINO, A NUMBER, di Caryl Churchill regia Luca Mazzone, produzione Teatro Libero Palermo – Centro di produzione teatrale.

3 – 14 novembre, TEATRI S. AGOSTINO, LA TRAGICA STORIA DEL DOTTOR FAUST, Liberamente tratto da Cristopher Marlowe, Testo e regia Giovanni Ortoleva, Produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, 100 LUZZATI.

6 novembre – 6 gennaio 2022, TEATRI S’AGOSTINO, LUZZATI EXPERIENCE, Direzione artistica Emanuele Conte, a cura di Daniele Sulewic e Paolo Bonfiglio, Produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, In collaborazione con ETT, Musiche Nogravity4monks.

16 – 21 novembre, TEATRI S. AGOSTINO, ART, Di Y. Reza, regia E. Conte, produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

20 novembre, TEATRI DI S. AGOSTINO, THE RUNNING GAME, Prima esecuzione assoluta, Coproduzione EstOvest Festival Le Strade del Suono.

20 – 21 novembre, TEATRO DEL PONENTE, EPPIDEIS, Scritto e diretto Rosario Palazzolo, Produzione Teatro Stabile Catania.

27 novembre, TEATRI S. AGOSTINO, IO SONO. SOLO. AMLETO, Di e con Marco Cacciola, produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale.

2- 5 dicembre, TEATRI S. AGOSTINO, IL MURO TRASPARENTE – delirio di un tennista sentimentale, A cura di Codena, Marco Ongaro e Paolo Valerio, Coproduzione Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia e Teatro Stabile Verona.

7 – 12 dicembre, TEATRI S. AGOSTINO, GIUSTO, Di e con Rosario Lisma, produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

11 dicembre, TEATRI S. AGOSTINO, EXTREME MINIMALISM- per quattro organi elettrici, violino e maracas, Co-produzione con Fondazione Luzzati- Teatro della Tosse.

11 – 12 dicembre, TEATRO DEL PONENTE, IO PROVO A VOLARE, Di G. Berardi e G.Casolari, produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

16 – 18 dicembre, TEATRO DEL PONENTE, Da PROMETEO – Indomabile è la notte, Di Oscar De Summa, con Marina Occhionero, Luca Carbone, Rebecca Rossetti, produzione Teatro Metastasio di Prato, Arca Azzurra Produzioni, La Corte Ospitale con il sostegno di Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

16 – 18 dicembre, TEATRI S. AGOSTINO, LE DONNE BACIANO MEGLIO, Di e con B. Moselli, regia M. Taddei, produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse.

PAOLO FIZZAROTTI