Venezia-Genoa, Blessin: Siamo pronti per l’esordio in campionato

Blessin presenta l’esordio in Serie B del suo Genoa al Penzo contro il Venezia.

“In settimana ho visto una squadra attenta che non vede l’ora di iniziare il campionato-ha spiegato-. Domani troveremo un Venezia che ha recuperato i 13 giocatori fermati dal Covid e avranno tutta la rosa a disposizione. Hanno cambiato molto sia sul fronte giocatori che l’allenatore ma ricordo ancora la partita dello scorso anno quando giocammo il peggior primo tempo. Sarà importante vincere i contrasti e recuperare le seconde palle. Penso che ci saranno tanti lanci lunghi e dovremo farci trovare pronti. Hanno buonissimi giocatori come Busio, Johnsen, Tessmann. Per raggiungere il nostro massimo dovremo fare un passo avanti. Dopo la Coppa Italia avevo detto che eravamo al 70 per cento, domani dovremo fare di più”.