Venerdì Magdi Cristiano Allam con Augusto Sartori a S. Margherita Ligure: stop islam

Lo scrittore e giornalista Magdi Cristiano Allam sarà presente alla presentazione del suo ultimo libro intitolato: “Allam stop islam” in programma venerdì 11 presso la sala congressi dell’Hotel Regina Elena a Santa Margherita Ligure.

All’evento, previsto per le ore 18, parteciperà il consigliere regionale uscente Augusto Sartori (FdI).

In merito ai tentativi di realizzare nuove moschee in Italia, Allam, tra le altre cose, ha recentemente dichiarato: “Conformemente alla nostra Costituzione e alle nostre leggi, considerando che ad oggi l’islam non è una religione riconosciuta dallo Stato, la sede di un’associazione culturale non può essere adibita a moschea”.