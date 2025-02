Venerdì 7 febbraio al social bar di Alassio “Non Uno Meno” aperitivo musicale con Geddo&Friends si parte alle ore 19.30

Venerdì 7 febbraio al social bar di Alassio “Non Uno Meno”. L’Assessorato alle Politiche Sociali e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Alassio danno appuntamento a cittadini e turisti venerdì 7 febbraio dalle ore 19.30 per un nuovo aperitivo in musica nel social bar NonUnoMeno, al quarto piano della Biblioteca Civica di Alassio, in Piazza Airaldi e Durante.

La serata in programma si inserisce nel solco degli appuntamenti conviviali che vengono qui periodicamente organizzati, volti a far conoscere ad un pubblico sempre più vasto questo splendido locale affacciato sul mare, protagonista del progetto di inclusione sociale NonUnoMeno a cura della Cooperativa Sociale Jobel, dell’ANFFASS e del Comune di Alassio.

Il social bar NonUnoMeno, visitato lo scorso 2 ottobre dal Ministro per le disabilità On. Alessandra Locatelli – è nato undici anni fa con l’obiettivo di offrire servizi di bar e ristorazione attraverso un progetto di inserimento per persone con difficoltà sociali e disabilità.

Il Social bar coinvolge direttamente le persone fragili e disabili che, affiancate a educatori specializzati, si occupano di tutte le fasi della ristorazione, dalla cucina alla tavola, e così diventano realmente protagoniste.

Grazie alla collaborazione dei partner istituzionali e del mondo dell’associazionismo questo progetto è attivo nel Ponente Ligure con le tre realtà di Alassio, Albenga e Finalborgo.

Durante l’aperitivo di venerdì 7 febbraio si svolgerà il concerto di Geddo&Friends.