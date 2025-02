ArteGenova 2025: l’arte moderna e contemporanea torna in Fiera dal 14 al 16 febbraio

Sta per tornare ArteGenova, la grande mostra-mercato di arte moderna e contemporanea, giunta alla sua XIX edizione. Dal 14 al 16 febbraio 2025, il Padiglione Blu della Fiera di Genova ospiterà un evento imperdibile per collezionisti, mercanti d’arte, appassionati e nuovi investitori, offrendo un’ampia selezione di opere che spaziano dai grandi maestri del passato alle più innovative espressioni artistiche del presente.

ArteGenova: un evento di richiamo internazionale

Con oltre 20.000 visitatori nell’edizione 2024, ArteGenova continua a crescere come punto di riferimento nel panorama artistico italiano. Il pubblico potrà ammirare e acquistare capolavori firmati da icone dell’arte del Novecento come Christo, Fontana, Guttuso, Klee, Magritte, Mirò, Warhol, De Chirico e Balla, accanto a opere di artisti contemporanei del calibro di Banksy, Koons, Hirst e Yayoi Kusama.

Tra tradizione e innovazione: le nuove tendenze dell’arte

ArteGenova non è solo un’occasione per scoprire i maestri della pittura e della scultura, ma anche una vetrina per le forme d’arte più moderne. Oltre ai dipinti e alle sculture, la fiera ospiterà:

Street Art con opere di artisti di fama internazionale

con opere di artisti di fama internazionale Installazioni luminose e multimediali

Tavole di fumetti e fotografie

Crypto-Arte e NFT, con la possibilità di acquisire opere digitali tramite criptovalute

Contemporary Art Talent Show: spazio ai nuovi talenti

Grande attenzione sarà riservata agli artisti emergenti grazie alla sezione Contemporary Art Talent Show (C.A.T.S.), un’area dedicata alle opere accessibili con un prezzo inferiore ai 5.000 euro. Qui, circa 80 gallerie, associazioni e giovani creativi avranno la possibilità di esporre e vendere le proprie opere, con un premio speciale assegnato da Banca Mediolanum, sponsor della manifestazione dal 2018.

Performance, incontri e conferenze

Oltre all’esposizione, ArteGenova proporrà un ricco programma di eventi con performance dal vivo, conferenze e incontri con esperti del settore, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva nel mondo dell’arte.

Biglietti e informazioni pratiche

Date: 14-16 febbraio 2025

Dove: Padiglione Blu, Fiera di Genova – ingresso da Piazzale Kennedy (parcheggio gratuito sotto la tensostruttura)

Biglietti:

Intero : 12€

: 12€ Ridotto : 8€

: 8€ Online (acquisto entro il 13 febbraio) : 10€ (+1€ di prevendita)

: 10€ (+1€ di prevendita) Abbonamento per tre giorni : 18€

: 18€ Ingresso gratuito: bambini fino a 12 anni e scolaresche (accompagnatori inclusi)

Inaugurazione su invito

giovedì 13 febbraio 2025 – ore 18.00

Orari

dal 14 al 16 febbraio 2025

dalle 10.00 alle 20.00

Dove

Quartiere Fieristico di Genova

PAD. BLU

Ingressi

P.le J. F. Kennedy, 1

Settori

Arte Moderna e Contemporanea,

Contemporary Art Talent Show,

Librerie ed editoria d’arte

Internet: www.artegenova.com – cats.artegenova.com