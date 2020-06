Venerdì 26 giugno interruzione idrica a Rivarolo per lavori

Per lavori alla rete di distribuzione, venerdì 26 giugno 2020 dalle ore 8:30 alle ore 16:00, verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova nella zona di Rivarolo: Via G. Jori, Via G. Rossini (civv. 1- 3 -5), Via S. M. Del Carso, Largo G. Mugnani, Via T. Tasso, Via A. Piccone, Via A. Aleardi, Via G. Rasori, Piazza Putrella, Via Piombino e Via Fillak (civv. 124 – 126).

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

A comunicarlo è Iren Acqua.