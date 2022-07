VENERDÌ 15 LUGLIO AL PORTO ANTICO DI GENOVA IL NUOVO SPETTACOLO DI LORENZO BAGLIONI “CANZONI A TEATRO

foto Gianluca Zati

Genova. Venerdì 15 luglio 2022, alle 21.30, in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova proseguono gli appuntamenti all’insegna della comicità di “Ridere d’agosto ma anche prima” con lo spettacolo di Lorenzo Baglioni “Canzoni a Teatro”.

Il cantautore, autore, attore e presentatore fiorentino torna sul palco con una carrellata dei suoi successi musicali più amati scelti insieme ai follower sui social e riarrangiati per l’occasione, oltre a un brano inedito. Uno show pieno di musica costruito insieme al suo pubblico: questo è “Canzoni a teatro”, un travolgente concerto teatrale che ha debuttato lo scorso novembre Firenze.

Lorenzo Baglioni, celebre per le canzoni didattiche che lo hanno portato fino a Sanremo e con cui si è aggiudicato sul web più di 90 milioni di visualizzazioni, proporrà in 100 minuti di live show tutti i suoi successi più amati, da “Il Congiuntivo” a “L’arome Secco Sé”, selezionati sui social insieme ai suoi follower, appositamente riarrangiati per il teatro, oltre a un brano inedito. Lo spettacolo, prodotto da Ridens, è una carrellata di sei anni di successi musicali: dagli stornelli della prima ora fino a brani legati a tematiche sociali, tra cui l’ultimissimo “Non ti scordare di volermi bene”, sulla questione dell’Alzheimer, appena uscito in duetto con Paolo Ruffini. «Sarà tutto in funzione delle canzoni, che solitamente sono state eseguite in piazze e locali, e di recente portate in teatro. Le ‘vestiremo da sera’ per l’occasione! – spiega l’artista – Farò un passo indietro per lasciare a loro il ruolo di protagoniste. Abbiamo eliminato ogni fronzolo e orpello, perché sono loro la cosa davvero emozionante. Ma attenzione! Non sarà solamente un concerto: l’elemento teatrale, infatti, c’è ed è fortissimo».

I biglietti dello spettacolo (18 euro, ridotto 15 euro) si possono acquistare online su https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/212876-lorenzo-baglioni-canzoni-a-teatro.htm, oppure all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it). La sera dello spettacolo la biglietteria apre dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.

Informazioni: info@teatrogarage.it, www.teatrogarage.it – tel. 010.511447