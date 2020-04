Vendita di mascherine non a norma: bufera per Irene Pivetti

Savona. Frode in commercio, falso documentale ma anche violazioni ai dazi doganali.

Sono le accuse contestate a Irene Pivetti, amministratrice unica della Only Italia Logistics, dalla Procura della Repubblica di Savona che indaga sul caso legato alla vendita di mascherine non a norma in arrivo dalla Cina e sequestrate dalla Guardia di finanza a Milano Malpensa.

Le indagini delle fiamme si sono estese nella sede del Dipartimento della Protezione Civile dove sono stati acquisiti documenti utili per l’inchiesta soprattutto quelli relativi ai contratti di fornitura stipulati con la Only Italia Logistics.

Le indagini sul caso in oggetto erano partite proprio da Savona: erano infatti i primi giorni di aprile quando le Fiamme Gialle savonesi hanno bloccato circa 1800 mascherine FFP2 pronte per essere messe in vendita da una farmacia del nostro capoluogo di provincia con rincari importanti sul prezzo di vendita.

Su disposizione della procura savonese era iniziata così un’attività investigativa che ha svelato come tali dispositivi di protezione personale siano stati importati dalla Cina dalla Only Italia Logistics srl alla quale la Protezione civile, per ragioni di estrema urgenza, aveva commissionato la fornitura di 15 milioni di mascherine, al prezzo di 30 milioni di euro.