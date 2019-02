Vela, gli appuntamenti velici nel Mar Ligure

Ricco menu di appuntamenti nel Mar Ligure in questo week end ormai alle porte.

LE PROSSIME REGATE IN LIGURIA

. dal 15 al 17 febbraio ad Andora, I Italia Cup per le classi Laser, organizzata dal CN Andora

. il 16 e 17 febbraio a Genova, quinta e sesta giornata dell’International Genoa Winter Contest

per la classe Optimist, organizzata dallo YC Italiano e dal Comitato CV Genovesi

Bando

. il 16 e 17 febbraio a Sanremo, Festival della vela, quarta tappa del Camp. Inv. West Liguria

per ORC, IRC e Libera FIV, organizzato dallo YC Sanremo

Bando

. il 16 e 17 febbraio a Varazze, quinta e sesta giornata del Camp. Invernale del Ponente – 2a

manche 44 Winter per ORC, IRC, Gran Crociera, Libera, Monotipi organizzato da Varazze CN, CN

Celle, LNI Savona, LNI Sestri Pon