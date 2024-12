Varazze nei secoli, da Ad navalia a Varaggio, e ancora Varagine ed infine Varazze: il cammino millenario della cittadina a Ponente

Varazze nei secoli, da Ad navalia a Varaggio, e ancora Varagine . La storia di Varazze si può ricostruire anche attraverso i differenti nomi che il borgo assunse nel tempo, come testimoniato nella prima parte del libro.

Poi vi fu l’esperienza della Podesteria, quella dei

continui scontri con Genova e Savona, la straordinaria

competenza dei maestri d’ascia i cui bastimenti artigianali

furono esportati anche in Europa.

L’Ottocento portò nel

territorio Napoleone (con le relative battaglie), il

mandamento post napoleonico, l’esperienza dei soldati al

fronte nella Prima e Seconda Guerra Mondiale, l’epopea

novecentesca dei cantieri navali, – soprattutto i celeberrimi

Baglietto, – l’inizio della stagione balneare e del

progressivo flusso turistico, fino al XXI secolo e alle sue

storie contemporanee.

A testimonianza di questo passato restano le mura del

Borgo con il gioiello della facciata della chiesa

altomedievale incorporata, quella del Borghetto con le due

torri di guardianaggio, il bellissimo sagrato a risseu della

collegiata di S. Ambrogio, i portali degli edifici signorili del

centro storico, gli oratori devozionali con il loro patrimonio

artistico, la testimonianza letteraria e pittorica dei

viaggiatori del Grand Tour e dei molti personaggi

autorevoli del mondo della musica (Cilea, Puccini,

Leoncavallo, Rachmaninov) della letteratura (Jacopo da

Varagine, Lucini, Gadda, De Negri) che vi soggiornarono,

dello sport (Fausto Coppi e non solo) e molti altri ancora.

Tutto questo propongono le pagine di questo libro, che

con le molte immagini a colori e in b/n e le “finestre”

multimediali dei VCode, permettono al lettore di

riappropriarsi della storia di Varazze, per conoscerla e

farne tesoro.

Tiziano Franzi. Già docente di Italiano, Latino e Storia al Liceo Scientifico “O. Grassi” di Savona, è coautore di manuali scolastici

di grammatica italiana e antologia italiana per la scuola superiore di I e II grado per importanti case editrici nazionali. Ha tenuto

corsi di formazione per docenti a livello regionale e nazionale. Divulgatore di storia regionale e locale, ha recentemente pubblicato due volumi su “Varazze, notizie storiche e personaggi”.

È membro del direttivo dell’Associazione culturale “U Campanin Russu”, cofondatrice della Consulta regionale delle Associazioni per la Cultura, le Arti, le tradizioni e la Difesa dell’Ambiente.

Per Erga edizioni ha pubblicato: Le tribù liguri nella preistoria, Il popolo ligure e i romani, Viaggio nella Liguria medievale,

Genova medievale