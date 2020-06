Varazze ha ricordato il bombardamento del 1944

Le vittime del bombardamento aereo del 13 giugno 1944 e quelle recenti del coronavirus, a Varazze sono state ricordate sabato 13 giugno 2020 con due distinte manifestazioni di cordoglio

Il Vice Sindaco Luigi Pierfederici, in rappresentanza del Sindaco Alessandro Bozzano, assente per precedenti impegni, insieme al Comandante della Polizia Urbana, Mauro Vercesi, l’Assessore al Turismo Bettina Bolla e Graziella Caria, Responsabile della Segreteria del Sindaco, ha deposto una corona d’alloro alla lapide in via Malocello, che ricorda il tragico evento aereo: cerimonia ridotta all’essenziale per le vigenti disposizioni sanitarie;

– alle ore 18:00, nella chiesa parrocchiale di S. Ambrogio, Santa Messa officiata dal Parroco don Claudio Doglio il quale, alla presenza dei rappresentanti delle locali associazioni (Marinai d’Italia, Gruppo Alpini, U Campanin Russu e San Donato …, per citarne alcune) ha ricordato le vittime varazzine del Coronavirus.

Commoventi, sentite e partecipate commemorazioni, celebrate per non dimenticare due differenti e drammatiche tragedie, subite da tanti cari e indimenticabili cittadini.

Oggi come ieri, la comunità varazzina è vicina a quanti, familiari, parenti e amici, la pandemia da coronavirus ha portato via una persona cara, negando loro anche la possibilità di un ultima carezza e cerimonia funebre.