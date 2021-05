Varazze celebra il 1° maggio e i caduti sul lavoro

1° Maggio 2021. A Varazze la celebrazione della Festa del Lavoro e dei lavoratori. Una corona alla lapide che ricorda i caduti sul lavoro.

Anche quest’anno la ricorrenza del 1° maggio assume un significato particolare. Il momento complicato che la nostra Nazione sta affrontando ci impone di ricordare coloro che hanno perso la vita, nello svolgimento del proprio lavoro, anche e soprattutto nella lotta contro un nemico invisibile.

Il Vicesindaco Luigi Pierfederici, la Presidente del Consiglio Laura Manna e il rappresentante dell’A.N.M.I.L. Varazze Angelo Tarigo, accompagnati dal Comandante della Polizia Locale Mauro Vercesi, si sono recati in via Milano per la deposizione di una corona alla lapide che ricorda i caduti sul lavoro. Poi in Piazza De Gasperi per l’alzabandiera e la deposizione di una corona in memoria dei dispersi in mare.