Vandalizzato il Muro delle Bambole di Wall of Dolls a Genova, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

Vandalizzato il Muro delle Bambole di Wall of Dolls. Vernice e scritte oltraggiose sull’installazione.

“Nè vittime né bambole”

“Brucia tutto pure sto muro”

A soli due giorni dalla Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne le volontarie di Wall of Dolls Liguria, onlus attiva sul territorio, si sono trovate di fronte ad uno scempio.

Questa mattina infatti, nel corso di una perlustrazione in vista degli ultimi preparativi per l’evento “La Bellezza della Rinascita” che si terrà il 25 novembre in piazza de Ferrari, il Muro delle Bambole, simbolo di Wall of Dolls e delle vittime di violenza e punto di riferimento per la città di Genova, è stato oltraggiato e vandalizzato.

E indirizzare la violenza contro chi costantemente lavora a difesa delle donne è un atto più che vandalico.

I legali di Wall of Dolls si stanno già muovendo contro i responsabili.

Affissioni, opere, bambole. Gli oggetti esposti sul Muro con un significato profondo e promemoria di chi ha anche perso la vita per atti di violenza, sono stati a loro volta violentati quasi a volerne soffocare il peso.

Rosa, il colore scelto per la vernice che ha coperto i volti delle bambole e delle opere appese. Bambole che non rappresentano la donna come un oggetto inanimato, ma proprio il contrario.

Un ennesimo gesto di violenza che sembra voler cercare il silenzio dalle voci di queste donne che già hanno sofferto terribilmente. Silenzio che, nonostante l’assurdità di questo fatto, non verrà appoggiato.

E poi ancora uno striscione con su scritto in rosso “Nè vittime né bambole” e una seconda scritta “Brucia tutto pure sto muro”.

Parole forti che ci fanno rendere conto, ancora di più, di quanto dobbiamo fare per combattere la violenza.

E non si tratta solo di Wall of Dolls e delle sue volontarie che si mettono a disposizione togliendo tempo alla propria vita personale.

Questa è un’azione nei confronti della città, della popolazione, di tutti quei giovani delle scuole che hanno tenuto vivo il muro in questi anni per diffondere un messaggio di sensibilizzazione.

Un atto di prepotenza e di inciviltà che sconvolge gli animi, in particolare se pensiamo agli atroci fatti di cronaca cui siamo costretti ad assistere. Non ultimo il recentissimo femminicidio di Giulia Cecchettin.

Rimaniamo inorriditi a parlare di violenza contro le donne. Ma che emozioni possiamo provare se un’installazione istituita per ricordare proprio le vittime di femminicidio, viene deturpata da un gesto così insensato e gratuito?

Jo Squillo, fondatrice di Wall of Dolls, commenta i fatti di Genova: