Carlo Felice, prosegue il ciclo Novecenti

I cicli sinfonici del teatro Carlo Felice proseguono con un progetto artistico che si sviluppa tra le passate e future stagioni: i cicli approfondiscono diversi filoni del sinfonismo spaziando dal repertorio tardo barocco al classico e al romantico fino al contemporaneo.

Il ciclo Novecenti vuole mettere in risalto i capolavori sinfonici del secolo scorso.

Continua stasera giovedì 23 novembre, ore 20, al Teatro Carlo Felice il ciclo Novecenti, serie che si protrae con successo ormai da tempo, con un concerto che vede sul podio dell’Orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova il maestro Donato Renzetti, direttore emerito del teatro, al violino Andrea Zanon.

Il programma del concerto prevede: Ludwig van Beethoven Concerto per violino e orchestra in re maggiore op. 61, Giorgio Federico Ghedini Musica notturna per orchestra da camera (1947), Sergej Prokof’ev Sinfonia n. 1 in re maggiore Classica op. 25. ELI/P.