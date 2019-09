“Vader” degli straordinari Peeping Tom apre la nuova stagione del Teatro Nazionale di Genova

Martedì 8 e mercoledì 9 ottobre sul palcoscenico del Teatro della Corte va in scena Vader (Father)della compagnia di teatrodanza Peeping Tom.

Acclamata in tutto il mondo per espressività, profondità e visionarietà dei suoi spettacoli, la compagnia, che arriva per la prima volta nel capoluogo ligure, è una realtà di spicco nel panorama mondiale della danza contemporanea.

Un padre, a tratti ridicolo o simile a un dio, forse in possesso di verità segrete o forse solo delirante, tra lo stupore e le beffe, l’affetto o l’odio di chi gli sta attorno. Partendo da un ambiente comune come la sala visitatori di una casa di riposo, i Peeping Tom ci trasportano in un mondo surreale e immaginifico, facendoci ridere e commuovere. Visivamente sbalorditivo, Vader esplora i confini tra percezione e realtà.

teatronazionalegenova.it