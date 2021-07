Vaccini, un week di Open Day in Liguria, la somministrazione in vacanza

Gli accordi con il Piemonte e la Lombardia

Per tutto il weekend, sarà possibile, per chi non è stato ancora vaccinato, recarsi senza prenotazione negli hub della regione.

Vaccinazioni in Liguria, sabato e domenica open day Pfizer: accesso diretto

A Genova sarà operativo l’hub della Fiera del Mare, oggi sabato 3 luglio dalle 13 alle 18 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 13. Dalle 8 alle 13 operativo anche l’hub militare di Chiavari.

Ad Imperia sarà possibile recarsi presso il Palasalute di Imperia e l’hub vaccinale di Taggia, aperti dalle 8 alle 18.

Dalle 8 alle 13 sarà operativo anche l’hub ex Fitram alla Spezia e l’hub di Sarzana presso l’ospedale San Bartolomeo.

A Savona, è stato un successo, presso il Palacrociere per l’open day con 1500 vaccinati.

Mentre il presidente Toti annuncia come “La prossima settimana ci sarà anche una open night in cinque hub della Liguria, con la possibilitа di vaccinarsi senza prenotazione anche nelle ore serali”.

Per agevolare l’accesso alla vaccinazione per il maggior numero possibile di cittadini è stato reso operativo l’accordo per i vaccini in vacanza.

La Liguria ha, infatti, stretto accordi con il Piemonte ed è in fase di definizione con la Lombardia.

In particolare, i turisti piemontesi che si recheranno in Liguria e i liguri diretti in Piemonte e in vacanza per almeno f 14 giorni nei rispettivi luoghi di vacanza potranno accedere alla seconda dose del vaccino.

I liguri diretti in Piemonte devono andare su www.ilPiemontetivaccina.it, entrare nella sezione “Sei in vacanza in Piemonte?”, cliccare su “Compila i dati ed invia” ed inserire codice fiscale, numero della tessera sanitaria, numero di telefono mobile ed eventuale e-mail, il luogo e il periodo di permanenza durante la vacanza, la data della somministrazione della prima dose e il vaccino ricevuto, la data indicativa del secondo appuntamento ricevuta dalla propria Asl, in modo che le aziende sanitarie piemontesi possano calendarizzare la prenotazione della seconda dose nel centro vaccinale più vicino e inviare così un messaggio di convocazione.

Mentre i piemontesi diretti in Liguria devono collegarsi a www.prenotovaccino.regione.liguria.it.

Entrare nella sezione a loro dedicata per avere la possibilità di scelta nelle varie province in base a quella dove si trovano in vacanza.

Il turista può consultare le disponibilità offerte secondo il vaccino che deve ricevere. Per prenotare serve la tessera sanitaria e la certificazione dell’avvenuta somministrazione della prima dose e la dichiarazione che sarà presente in Liguria per scopi turistici per almeno 14 giorni.

E se dal 1 luglio sarà attivo l’accordo di reciprocità vaccinale siglato dai governatori Toti e Cirio, per la Lombardia il governatore Fontana ha comunicato l’invio della bozza al commissario per l’emergenza Covid Figliuolo.