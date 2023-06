Va da una escort, ma in casa trova due stranieri che lo rapinano. Arrestati

Dalle foto un’avvenente escort disponibile in casa, ma in realtà era una trappola per una rapina premeditata utilizzando gli annunci a luci rosse online.

A scoprirlo sono stati i carabinieri, che hanno trovato in un appartamento del centro di Albisola Superiore un uomo, il quale pretendeva il pagamento della prestazione sessuale mai avvenuta minacciando i clienti con un complice energumeno.

Ieri i militari due stranieri ritenuti responsabili di rapina nei confronti di un 34enne, che poi ha presentato la denuncia.

L’arresto è avvenuto perché i carabinieri si trovavano nei pressi dell’appartamento per accertare quanto segnalato da alcuni residenti che, nei giorni precedenti, avevano notato un insolito movimento di persone nell’alloggio.

Proprio lì i carabinieri si sono imbattuti nel giovane cliente della fantomatica escort, che stava andando via impaurito.

Il giovane, sembra come altri, era caduto nella trappola dell’annuncio online e aveva preso appuntamento telefonicamente con una donna per un incontro.

All’ingresso della casa di appuntamenti, però, il poveretto si è trovato di fronte uno dei due stranieri che con minacce ha gli ha chiesto i soldi per la prestazione fantasma. Al suo rifiuto, è intervenuto l’energumeno, anche lui straniero, che gli si è parato davanti con un bastone telescopico impedendogli di uscire di casa.

I due stranieri sono stati accompagnati in caserma e, al termine degli accertamenti, sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Genova per rapina in concorso.