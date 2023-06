Controlli dei carabinieri: 24enne genovese arrestato per droga a Bolzaneto

Lo scorso fine settimana i carabinieri di Genova hanno effettuato un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in genere e il controllo degli esercizi pubblici.

Nel corso dell’attività sono state arrestate 2 persone.

Si tratta di un 24 enne genovese, con pregiudizi di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi bianche e ricettazione. Il giovane, in via degli Artigiani a Bolzaneto, alla guida del suo veicolo e alla vista dei carabinieri invertiva la marcia allo scopo di eludere il controllo, ma è stato raggiunto e bloccato immediatamente. Dopo l’identificazione e perquisito il mezzo, i militari hanno trovato tre involucri contenenti 40 grammi di hashish e quasi 100 euro in banconote di picciolo taglio. La perquisizione estesa all’abitazione del giovane ha permesso di sequestrare ulteriori oltre 100 grammi della stessa sostanza stupefacente, un tira pugni in metallo e martelletto frangi-vetro in metallo con il simbolo delle Ferrovie dello Stato.

E di un cittadino argentino di 36 anni, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, colpito da un ordine di carcerazione poiché deve scontare 3 mesi di reclusione per il reato di sostituzione di persona.

Inoltre, sono state denunciate in stato di libertà tre persone.

Si tratta di un 50enne sorpreso alla guida del proprio veicolo con tasso alcolico superiore a quello consentito; un 36enne che guidava senza patente poiché sospesa e un 30enne che ha esibito ai carabinieri una patente di guida contraffatta.

Nell’ambito del medesimo servizio, insieme ai colleghi del Nas, agli ispettori dell’Asl 3 Genovese e ai militari della Guardia di Finanza, sono stati controllati diversi esercizi commerciali nel Centro storico genovese, cinque dei quali sono stati sanzionati.

Quattro per violazioni igienico sanitario legate a carenze di pulizie e mancata applicazione dei manuali di autocontrollo, il quinto per gravi violazioni in materia di sicurezza alimentare e pertanto si è provveduto alla sospensione dell’attività.

Elevate sanzioni per un totale di 10.000 euro circa. Durante l’ispezione, alcuni avventori sono stati trovati in possesso di cocaina e hashish. Pertanto saranno segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.