UNICEF: le ragazze e i ragazzi del Progetto “Lost in Education” incontrano la delegazione dell’Intergruppo parlamentare Infanzia-Adolescenza

UNICEF: le ragazze e i ragazzi del Progetto “Lost in Education”, Mercoledì 11 maggio alle ore 15.00 avrà luogo l’evento online: “LA PAROLA ALLE RAGAZZE E AI RAGAZZI. INCONTRO CON L’INTERGRUPPO PARLAMENTARE INFANZIA E ADOLESCENZA” realizzato nell’ambito del progetto dell’UNICEF Italia “Lost in Education”, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e di cui il 30 e 31 maggio p.v. si terrà la Conferenza finale.

10 ragazze e ragazzi che hanno partecipato al progetto avranno modo di confrontarsi con una delegazione dell’Intergruppo parlamentare Infanzia e Adolescenza – tra cui i due coordinatori, On.li Paolo Lattanzio e Paolo Siani – sui bisogni e sulle sfide e le opportunità che contraddistinguono le realtà in cui vivono e che la c.d. Comunità educante deve saper raccogliere per garantire il loro benessere.

Apriranno i lavori Carmela Pace, Presidente dell’UNICEFItalia e Camillo Cantelli, Presidente ARCIRAGAZZI. Seguiranno gli interventi dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nel progetto: Marco (Imperia), Alessandro (Genova), Asia (Arenzano), Giulia (Latina), Everly (Genova), Maria Vittoria (Arenzano), Lucia (Sassari), Giulia (Roma), Sofia e Vincenzo (Novara di Sicilia) sui temi del diritto all’ascolto e alla partecipazione, del diritto all’educazione e del ruolo che la scuola e la società hanno nella crescita e nello sviluppo di bambini e ragazzi.

L’incontro sarà inoltre l’occasione per fare il punto sullo strumento dei patti educativi di comunità promossi nel corso del progetto “Lost in Education” e per fornire all’Intergruppo parlamentare Infanzia e Adolescenza il punto di vista dei ragazzi rispetto a tematiche che sono attualmente oggetto di dibattito parlamentare.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube UNICEF Italia

UNICEF Italia- Progetto “LOST IN EDUCATION”: Dall’anno 2018 l’UNICEF in Italia porta avanti il progetto ‘Lost in Education’ rivolto a 4.500 ragazzi e ragazze, 900 famiglie, 600 docenti e 255 attori sociali per la prevenzione e il contrasto alla povertà educativa minorile.

Il progetto, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che vede l’UNICEF Italia come capofila in collaborazione con Arciragazzi (Nazionale, Sicilia, Liguria, Lazio, Lombardia) e con ARCI Liguria, è realizzato in 19 scuole secondarie di primo e secondo grado (13 Istituti Comprensivi e 6 Scuole Superiori) di 7 regioni in Italia (Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia, Liguria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia) e ha l’obiettivo di rendere questi ragazzi e ragazze, insieme con i loro genitori e insegnanti, consapevoli del cambiamento che possono operare nella società diventando essi stessi “pontieri” tra scuole e altri attori della comunità educante.