Visita serale al Galata Museo del Mare e del sommergibile Nazario Sauro. Appuntamento sabato 14 maggio a Genova.

Visita serale al Galata Museo del Mare in occasione della Notte dei Musei

In compagnia degli ex sommergibilisti dell’Associazione Componente Nazionale Sommergibilisti (CNS).

Sabato 14 e domenica 15 maggio alle ore 11.00 e alle 16.30 attività per adulti, ragazzi e famiglie in compagnia degli operatori dei servizi educativi del Galata Museo del Mare.

Dal 13 al 15 maggio il Galata Museo del Mare partecipa ai Rolli Days con una promozione speciale.

Sabato 14 maggio in occasione della Notte dei Musei il Galata Museo del Mare sarà visitabile anche di sera, fino alle ore 22.00 con ultimo ingresso alle 21.00.

Per l’occasione i visitatori, oltre a visitare il Museo, potranno prendere parte all’attività speciale “Racconti dal sottomarino”:

visite accompagnate con guide d’eccezione, ovvero ex sommergibilisti dell’associazione CNS, a disposizione del pubblico per raccontare le storie più emozionanti della vita a bordo, gli strumenti in uso e il loro principio di funzionamento e le diverse parti del natante.

Attività inclusa nel prezzo del biglietto, prenotazione obbligatoria telefonando in biglietteria allo 010 2533555 o scrivendo un’e-mail accoglienza@galatamuseodelmare.it.

Biglietto unico: €17,00 (con possibilità di utilizzo del biglietto anche il giorno successivo per chi non è riuscito a completare la visita).

Sabato 14 e domenica 15 maggio alle ore 11.00 e alle ore 16.30 attività per adulti, ragazzi e famiglie in compagnia degli operatori dei servizi educativi del Galata Museo del Mare: sabato e domenica alle 11.00 le famiglie, a bordo del sottomarino Nazario Sauro, andranno alla scoperta del primo sommergibile italiano visitabile in acqua.

Al pomeriggio alle 16.30 i più piccoli potranno partecipare ad un’attività, lungo le sale del Museo, a tema Geronimo Stilton.

Il costo della visita guidata è di 4 € a persona non comprensivi del biglietto d’ingresso. Punto di ritrovo: qualche minuto prima dell’orario stabilito alla biglietteria del museo.

Durata della visita: 1 ora e 30 circa. Si consiglia la prenotazione, tuttavia non è obbligatoria, inviando un messaggio via WhatsApp al numero 3484599953 e 3459301848

Dal 13 al 15 maggio in occasione dei Rolli Days l’ingresso al Galata Museo del mare sarà di 12 € intero (invece di 17 €). Promozione valida dal 13 al 15 maggio 2022.

Orari Galata Museo del Mare: Il museo è aperto tutto ii giorni dalla 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). Sabato 14 maggio apertura straordinaria dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso ore 21.00).

Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it