Un’esperienza personale diretta a Swimtheisland#8

Quest’anno ho avuto il piacere e l’onore di poter far parte dello staff dell’ottava edizione dell’evento Swimtheisland. E’ stata un’esperienza straordinaria, che spero possa ripetersi nel 2019. Ecco qui un breve riassunto del mio week end, all’interno del cuore pulsante della manifestazione.

La mia esperienza “sul campo”:

Sabato 6 ottobre 2018:

La mia prima giornata nello staff di swimtheisland 2018 è finita!

Freddo e pioggia: presi parecchio; divertimento: tanto, conoscenza di nuove persone simpatiche, gentili e disponibili: fatta, tanta sorpresa per la bravura di tutti gli atleti delle gare da quelli più piccoli, a quelli più grandicelli, fino agli adulti, che, nonostante la pioggia, il freddo ed il vento si sono dimostrati agguerriti e sprezzanti del maltempo, organizzazione ed assistenza: ineccepibili!

Parla Matteo Furlan

Domenica 7 Ottobre 2018:

Con la fine del week end, è finito anche il mio lavoro di due giorni nello staff per l’evento sportivo Swimtheisland#8.

Sono stati due giorni molto impegnativi, ma ricchi di soddisfazioni!

Ho conosciuto persone stupende, gentili, umili e cortesi che mi hanno fatto sentire parte integrante di tutta questa immensa e straordinaria manifestazione.

La spiaggia di Bergeggi è diventata un mondo a parte, abitato da nuotatori provenienti da tutto il mondo, tutti dalle doti eccezionali e da un’organizzazione che definire fenomenale è veramente irrisorio!

Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere il campione italiano di nuoto Matteo Furlan, atleta gentile, cordiale, disponibile e sorridente con tutti, Massimiliano Rovatti, organizzatore dell’evento per la TrIO Events, che ha creduto in me, che mi ha dato fiducia e mi ha accolto nel suo team, sempre in maniera gentile, cortese, sempre sorridente e ligio ai suoi compiti, Gabriella Gonzina, addetta alla comunicazione della TrIO Events, una persona davvero speciale, sempre entusiasta, gentile e simpaticissima e lo speaker ufficiale della manifestazione Luca Orselli, che ha fatto ridere e sorridere tutti, con le sue battute, con la sua simpatia travolgente, durante tutto il week end!

Il presentatore Luca Orselli

Queste sono solo alcune delle straordinarie persone che ho conosciuto durante questo fine settimana, che avrei voluto potesse durare di più…!

Arrivederci all’anno prossimo Swimtheisland, grazie per avermi fatto conoscere il tuo mondo! (Le video interviste dell’organizzatore dell’evento Massimiliano Rovatti, del campione italiano pluri medagliato Matteo Furlan e del presentatore ufficiale della manifestazione Luca Orselli).

Laura Candelo