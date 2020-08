Una Torta dei Fieschi per ringraziare i sanitari del Covid

Il Covid-19 non ha fermato la Torta dei Fieschi, storica manifestazione della città di Lavagna, in provincia di Genova, che si volge il 14 agosto di ogni anno.

La festa rievoca il matrimonio, avvenuto nel 1230, tra il conte Opizzo Fiesco e la nobildonna senese Bianca de’ Bianchi, con una sfilata in costume per le strade della città e il taglio simbolico della mastodontica torta di oltre 10 quintali che, secondo la tradizione, i due sposi avrebbero donato alla popolazione per festeggiare l’unione tra i loro due casati.

La 71^ edizione della Torta dei Fieschi si è svolta in serata in piazza Marconi e al Porticato Brignardello, ai piedi della Basilica di Santo Stefano in una forma simbolica e ridotta e senza la maxi-torta, mantenendo, però, vivo l’evento.

Quest’anno i Sestieri, che organizzano ogni anno la Torta dei Fieschi , hanno voluto rendere omaggio a medici ed infermieri, volontari che hanno lavorato durante la fase del coronavirus.

Per questo per il ruolo della nobildonna Bianca de’ Bianchi è stata scelta Valeria Roustan, medico dell’ospedale di Lavagna e per quello di conte Massimiliano Del Rio, infermiere del 118: entrambi sposi rigorosamente con la mascherina sei Sestieri di Lavagna.