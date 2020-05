Una stufa per i mici del gattile ENPA di Albissola

I volontari dell’Enpa di Albissola lanciano un appello per trovare una stufa a pellet per scaldare i mici del gattile durante l’inverno.

Il gattile “AmicoGatto” della Protezione Animali di Albissola Mare, attivo dal 2005, ospita mediamente 50 gatti ricoverati in condizioni di emergenza: soggetti di strada che non possono più vivere liberi a causa di gravi mutilazioni per investimento o malattie, anziani gatti di casa che hanno perduto il proprietario, deceduto senza parenti ed orfani pure del comune di residenza che non vuole prendersi cura di loro come la legge impone, etc.

Malgrado il clima albissolese sia mite, nell’edificio principale del gattile c’è una stufa a legna, particolarmente apprezzata durante l’inverno dai mici più anziani o cagionevoli, che amano dormire e stiracchiarsi godendosene il tepore in compagnia dei colleghi; l’inverno è ancora lontano ma, per sostituire l’attuale stufa ormai vecchia, i volontari dell’Enpa hanno deciso di lanciare per tempo un appello per trovarne una a pellet, seminuova ma ancora funzionante.

Chi quindi ne avesse una che non utilizza più da donare, meglio se disponibile a portarla al gattile, è vivamente pregato di contattare la sede di Savona dell’Enpa, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 10 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.

Gli ospiti e le volontarie del gattile ringraziano anticipatamente.