Una settimana con Geronimo Stilton

Giovedì 28 maggio la rubrica “Una settimana con…. ,” iniziativa del Sistema Bibliotecario Urbano, regalerà a tutti i bambini alcuni video preparati da Elisabetta Dami, la mamma di Geronimo Stilton, nel quale l’autrice mostrerà come nasce un suo libro.

Venerdi 29 maggio Elisabetta Dami invece leggerà per i piccoli lettori un capitolo del suo libro “Salviamo la balena Bianca – Geronimo Stilton”.

Nello stesso giorno verrò fornito un link che permetterà di entrare nel sito/portale Geronimo Stilton World con tanti materiali disponibili online per leggere, disegnare, giocare, e molte altre avventure topesche.

La pagina Facebook dove sarà possibile trovare i video. gli interventi di Elisabetta Dami e incontrare Geronimo Stilton, è: https://www.facebook.com/bibliotecheGenovametropolitana

Elisabetta Dami è nata a Milano nel 1958. A 13 anni ha cominciato a correggere le bozze nella casa editrice “Dami”, fondata da suo padre Pietro. L’amore per la letteratura per l’infanzia l’ha portata ancora giovanissima a scrivere racconti e fiabe. I suoi libri di Geronimo Stilton sono stati tradotti in 40 lingue, ha venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo, e ha pubblicato più di 400 titoli.