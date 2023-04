Una grande serata a Tovo per il Più Bello d’ Italia

SAVONA. 26 APR. E’ stata una grande serata di festa e di allegria l’evento svoltosi nel Salone delle Feste di Tovo San Giacomo che ha visto protagonisti alcuni fra i giovani più belli d’ Italia. La serata di selezione de IL+ BELLO D’ITALIA (patron Silvio Fasano) ha avuto il patrocinio del Comune ed è stata presentata da Renata Cantamessa con la coreografia di Fabio Fallabrino.

Hanno preso parte all’evento ragazzi provenienti da tutto il Nord Italia ed in particolare dalla zona del Triangolo Industriale: si sono cimentati per mostrare il loro fascino davanti ad una giuria tutta femminile presieduta dalla cantante del Liscio di fama nazionale Laura Fiori. A vincere è stato Andrea Ferri di Vigevano (Pavia), reduce da una selezione svoltasi il 15 aprile scorso ad Asolo (Treviso) dove aveva conquistato la fascia per la Moda. Al secondo posto si è classificato Federico Micelli di Torino che si è aggiudicato la fascia di Uomo ideale.Maurizio Buccino di Sanremo ha guadagnato la fascia per il Talento (con il Premio Speciale in memoria di Antonio Fasano) essendo un valido danzatore che è stato applauditissimo.

Presenti anche le ballerine della Scuola Imperia Dance diretta da Debora Lepri, ospiti della serata assieme all’altra scuola diretta da Annalisa Losno “DanzaMente” di Tovo San Giacomo. Questi gli altri vincitori della Fascia di Più bello d’ Italia: Luca De Marinis di Arenzano (fascia per la Fotogenia), Domenico Gerace di Torino (fascia per lo sport), Augusto Galaverna di Genova (fascia per il Cinema), Simone Toesca di Riva Ligure (fascia per la TV), Salvatore Mignolo di Vigone (Torino, fascia per la Moda).

CLAUDIO ALMANZI