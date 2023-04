Le Donne del Vino al Teatro di Camogli

Domenica 30 aprile 2023 ore 12 per un “Concerto Aperitivo”

Domenica 30 aprile 2023 ore 12 l’Associazione nazionale Le Donne del Vino delegazione Liguria saranno nel foyer del Teatro Sociale di Camogli per un “Concerto Aperitivo” straordinario.

La costituzione dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino risale al 1988 (presentata in occasione di Vinitaly, vetrina mondiale dell’enologia che si tiene ogni anno in Fiera a Verona) con una ventina di socie.

Il suo obiettivo è di promuovere la conoscenza e la cultura del vino attraverso il contributo di esperienze e conoscenze di donne impegnate in questa mission in settori diversi, ma complementari.

L’Associazione fu anticipatrice della grande evoluzione della presenza femminile nel variegato mondo del vino consentendo al sodalizio di contare oggi su oltre 800 socie, rappresentative di tutte le regioni d’Italia, ognuna con una propria delegazione.

Per essere ammesse nell’associazione occorre avere un vissuto professionale legato dalla vigna, alla cantina per arrivare alla tavola. Quindi produttrici, ristoratrici, sommelier, enologhe, giornaliste, carta stampata, blogger, responsabili della comunicazione e del marketing, donne sempre e comunque frizzanti.

La Liguria, terra di montagne e colline, con coste alte e frastagliate che scendono a strapiombo sul mare per arrivare a piccole spiagge di sabbia finissima o scogli frastagliati, ha terreni e microclimi estremamente particolari che rendono unici i suoi vini con vigneti spesso difficili da coltivare stretti come sono fra monti e mare. L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE LE DONNE DEL VINO DELEGAZIONE LIGURIA, terra avara di spazi da adibire alla viticultura ma ricca di panorami mozzafiato e di località turistiche famose in tutto il mondo, raduna fra le sue socie signore che ne rappresentano le più varie sfaccettature.

CONCERTO APERITIVO CON LE DONNE DEL VINO. Domenica 30 aprile a Camogli, una delle più belle e famose località turistiche nel panorama internazionale, nel foyer del Teatro Sociale, gioiello fra i teatri all’italiana con pianta a ferro di cavallo, quattro ordini di palco e loggione, alle ore 12,00 in occasione dei “Concerti aperitivo della domenica” le DONNE DEL VINO DELEGAZIONE LIGURIA saranno presenti con i loro vini, profumi e sapori che tanto caratterizzano l’enogastronomia ligure.

Coinvolte nell’organizzazione le socie Laura Angelini con la sua azienda La Pietra del Focolare di Luni (SP), Barbara Piaggio della Trattoria Ligagin di Lumarzo (Ge), Botti Sabrina (La Spezia) e Alessandra Pocaterra (Genova) per il servizio ai vini, Paola Bisso del ristorante Da Ö Vittorio di Recco per l’organizzazione del buffet e l’individuazione del luogo, Daniela Bernini di Dimensione Riviera per il supporto e la comunicazione con il coordinamento della delegata Cinzia Mattioli del Ristorante DOC di Borgio Verezzi (SV).

A seguire il DUO MAX PLANCK – Francesca Giordanino al violino e Marco De Masi al violoncello e Simone Sammicheli al pianoforte. Musiche: Le Quattro Stagioni Portēne, Adiós Nonino, Calambre, La Muerte del Angel di Astor Piazzolla, compositore e musicista argentino che ha elevato il tango a visione del mondo.

Domenica 30 aprile con questo duplice appuntamento si chiude al Teatro di Camogli il ciclo dei Concerti Aperitivo della domenica, con un ricordo speciale lasciato dalle Donne del Vino della Liguria e dall’affascinante mondo del tango in cui, come scrive Borges, c’è qualcosa “di tremendamente emotivo”.

Info: biglietteria@teatrosocialecamogli.it