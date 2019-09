Una gara di regolarità anticiperà lo slalom “Chiavari – Leivi”

Favale di Malvaro (GE), 16 set. – E’ da tempo in moto la macchina organizzativa dell’8^ edizione della “Chiavari – Leivi” – Memorial “Graziano Borra”, classico appuntamento del calendario ligure e nazionale degli slalom in salita in programma il 28 e 29 settembre prossimi. La gara, come sempre, è proposta dalla Sport Favale 07 con la fattiva collaborazione della locale Scuderia Auto Moto Retrò Leivi, che sarà la grande protagonista della prima giornata.

Sabato 28, infatti, poco dopo l’inizio delle verifiche tecnico – sportive dello slalom alle 16:30, in località Rostio, a Leivi, si ritroveranno i partecipanti alla prima edizione della gara di regolarità, non competitiva, denominata “In sciû e in zû pë collinn-e” (“Su e giù per le colline”) che scatterà alle ore 18 e si articolerà su un percorso prettamente locale che, attraverso la Val Graveglia, riporterà i concorrenti al luogo di partenza dello slalom, Dove, nel frattempo, prenderà il via la “Cena dei piloti“, aperta a tutti e allietata da buona musica. Il giorno dopo, spazio alla sfida: nuove verifiche e, alle ore 11:00, le ricognizioni del percorso. Alle ore 13, il via allo slalom, con la prima delle previste tre manche di gara; la premiazione finale, alle ore 18:30, chiuderà la due giorni di gara.

La 7^ edizione dello slalom “Chiavari – Leivi” è stata vinta dal piacentino Paolo Cornelli, al volante della sua Formula Gloria. Tutte le info sulla gara sul portale della scuderia, all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.