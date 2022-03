“Una donna e le altre”, personaggi femminili al Ducale, Novecento letterario, giovedì alle 18 alla Società di Letture Scientifiche

“Una donna e le altre”, personaggi femminili al Ducale, (Palazzo Ducale) ospiterà l’incontro sul romanzo di Sibilla Aleramo “Una donna”, con Laura Sicignano e Alessandro Ferraro, moderato da Beppe Manzitti.

Laura Sicignano, autrice e regista di teatro, e Alessandro Ferraro, studioso di letteratura del Novecento, ragioneranno sulla condizione delle donne a partire da “Una donna” di Sibilla Aleramo, manifesto del proto-femminismo che nel 1906 accese i riflettori sulla questione femminile e aprì un secolo di battaglie, conquiste e vittorie di là da venire.

Alessandro Ferraro presenterà la scrittrice e il romanzo autobiografico, dove, in un mondo patriarcale, primeggia la protagonista ventenne che alle violenze subite e alla fine dell’adolescenza, al crollo del mito paterno e dell’istituzione matrimoniale, reagisce con il coraggio di chi cerca disperatamente la propria femminilità, l’autonomia e l’amore.

Partendo da qui, Laura Sicignano offrirà l’originale punto di vista di una regista/drammaturga sui personaggi femminili che ha affrontato e portato in scena, dalle eroine eversive della tragedia greca (Antigone e Baccanti) alle “streghe” dell’Inquisizione, dalle eroine del romanzo francese (Le relazioni pericolose e Madame Bovary) alle donne detenute, fino alle donne del dopoguerra.

Laura Sicignano, autrice e regista, ha diretto oltre 40 produzioni, ha fondato il Teatro Cargo e inaugurato diversi teatri (Teatro Del Ponente, Teatro di Villa Galliera), ha diretto e rilanciato il Teatro Stabile di Catania (dopo il commissariamento), ha lavorato con importanti registi del Nuovo Teatro italiano (Tiezzi, De Capitani, Santagata, Conte), con acclamati attori (come Elisabetta Pozzi, Patrizio Roversi, Luca Bizzarri) e geniali sconosciuti, e ha ricevuto premi importanti (tra cui: Primo Premio Les Eurotopiques in Francia e Belgio, 2014, Premio per la produzione in Francia del Centre National du Theatre, Paris, 2014, Premio Fersen alla regia, 2015, Premio Nazionale FRANCO ENRIQUEZ, 2020) per la sua inesauribile attività teatrale che tratta di Storia e Memoria, storia delle donne, eroi perdenti e dimenticati, viaggi nello spazio e nel tempo.

Alessandro Ferraro, dottore e assegnista di ricerca presso l’Università di Genova, si occupa di letteratura italiana contemporanea, con particolare attenzione ai luoghi letterari, alle biografie critiche e a Giorgio Caproni, di cui ha curato l’edizione del Taccuino dello svagato (2018). È autore di Genova di carta. Guida letteraria della città (2020) ed è in uscita Singolare femminile. Amalia Guglielminetti nel Novecento italiano.

La conferenza, come sempre gratuita ed aperta a tutti, si terrà in presenza e su zoom. Il link per seguire la diretta zoom si può trovare sul sito www.societaletturescientifiche.it

Per accedere ai locali e alla biblioteca è necessario il greenpass rafforzato secondo le normative Covid.