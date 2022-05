Una Cena al buio a Chiavari

Il titolo potrebbe trarre in inganno, infatti non si tratta di una serata con commensali non noti ma una vera e propria cena dove non si riesce a vedere nulla.

L’iniziativa denominata appunto “Cena al buio” è realmente una serata presso un ristorante pizzeria di Chiavari che ha appunto la caratteristica di svolgersi nella totale impossibilità visiva.

Un momento divertente ma che porta a riflettere sulla quotidianità di chi non veda.

Mangiare totalmente bendati ed immedesimarsi per una serata nelle difficoltà di ciechi e di ipovedenti, un’esperienza che fa comprendere il coraggio, il lavoro duro e la determinazione di chi si trovi a combattere le difficoltà visive.

La serata consente inoltre di stimolare tutti gli altri sensi al fine di scoprire il mondo attorno a noi senza poterlo vedere.

“Un momento importante per la nostra associazione”, spiegano Nicolò Pagliettini e Noemi Zerbone rispettivamente presidente e vice presidente dell’Unione Italiana Ciechi sezione di Chiavari promotori della serata, “perché consente di condividere sia il piacere di stare insieme ma anche di scoprire un mondo del tutto diverso e poco noto a chi, fortunatamente, non abbia problemi agli occhi”.

Appuntamento quindi presso il ristorante pizzeria “Vera Napoli” di Corso Garibaldi 68 a Chiavari per lunedì 30 maggio 2022 alle ore 19.30, offerta minima Euro 25 a persona, non occorre prenotazione, per informazioni chiamare il numero 0185 307650 dal lunedì al venerdì in orario 9.00 – 13.00 oppure scrivere a uicchi@uici.it. Roberto Polleri