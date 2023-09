“Un viaggio nel mondo della nuova banda” il concerto si terrà domani alle ore 21.30, su Calata Anselmi ad Imperia

, nella sera della vigilia dell’edizione 2023 delle Vele d’Epoca di Imperia. Ad esibirsi sarà la Banda Riviera dei Fiori – Filarmonica Città di Imperia, erede di quella tradizione musicale locale nata oltre duecento anni fa a Porto Maurizio come “Banda Urbana”, che ha rivestito un importante ruolo sociale, di divulgazione, di aggregazione e di educazione musicale popolare in città.

Il programma del concerto, presentato da Pamela Pepiciello, prevede un percorso che, attraverso atmosfere sonore diversissime ma concatenate tra loro, farà conoscere meglio la Banda Riviera dei Fiori – Filarmonica Città di Imperia. Ogni brano è connesso a quello che lo seguirà, in una sorta di domino musicale. Si scoprirà quindi cosa hanno in comune i Beatles e i Pirati dei Caraibi, la Danza delle ore e Gershwin, Morricone e i Queen. L’ingresso è gratuito.

Una delle caratteristiche dei concerti della Filarmonica è la varietà della proposta musicale, in continua evoluzione per adeguarsi alle aspettative e ai gusti del pubblico. È diretta dal Maestro Adriano Strangis, già primo trombone dell’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, che da anni ha messo la sua professionalità a disposizione dei componenti della Filarmonica. La Banda Riviera dei Fiori – Filarmonica Città di Imperia, che ha la sua sede storica in Via Leonardo Massabò, è presieduta da Nicoletta Bracco.