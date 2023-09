Poco dopo le 13 di oggi a Genova Bolzaneto un camion in manovra non si e’ accorto della presenza di alcuni pedoni e, mentre faceva retromarcia, li ha travolti e schiacciati contro un cancello.

Nell’incidente stradale sono rimaste coinvolte tre persone, tra cui una giovane mamma con il proprio figlio nel passeggino.

Per il piccolo, portato a casa dalla nonna, per fortuna solo un grande spavento. La mamma e’ stata invece medicata dai sanitari del 118 e trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, per un trauma al bacino, ma in codice giallo e cosciente.

Anche un’altra persona e’ rimasta coinvolta, senza gravi conseguenze per l’incauta e pericolosa manovra che avrebbe potuto anche essere una strage di pedoni.