Un romanzo su Maria Carolina Borbone, “I segreti della Duchessa di Berry” Carola Bianco di San Secondo. Presentazione il 10 novembre a Genova.

Un romanzo su Maria Carolina Borbone delle Due Sicilie.

Mercoledì 10 novembre alle ore 18 al Foyer del Teatro Ivo Chiesa di Genova

In Viale Duca D’Aosta a Genova, Carola Bianco di San Secondo presenta il suo nuovo romanzo.

Insieme all’autrice intervengono Alessandro Giglio, Presidente del Teatro Nazionale di Genova, e Nicolò De Mari, editore de Il Canneto Editore.

La presentazione è accompagnata dalle letture dell’attrice Lisa Galantini.

Per partecipare è necessario esibire il Green Pass e prenotarsi al link:

https://bit.ly/3CDMzgt

Carola Bianco di San Secondo narra l’avventurosa biografia di una sua famosa antenata: Maria Carolina Borbone delle Due Sicilie Duchessa di Berry.

Il racconto è ambientato nel 1869 nel Castello di Brunnsee dove la famiglia dell’anziana Duchessa è riunita per trascorrere le vacanze estive.

La quiete della villeggiatura è turbata da un misterioso gentiluomo che consegna una chiave per aprire uno scrigno che Maria Carolina pensava smarrito da tempo.

Dal suo interno, una volta recuperato, emergono lettere e oggetti che rimandano alla vita della Duchessa dal 1816, quando era giunta a Parigi da Napoli, sposa di Carlo Ferdinando d’Artois Duca di Berry, fino al 1833, quando era ritornata a Palermo, esule, dopo la sua sfortunata impresa in Vandea come Reggente di Francia.

Complice questo ritrovamento, Maria Carolina inizia a raccontare le sue avventure alla nipote Silvia Cavriani.

Così l’autrice racconta la genesi del romanzo: «L’idea del racconto è nata dalle ricerche storiche lasciatemi in eredità da mio padre, che ha raccolto i documenti dell’archivio di famiglia per scoprire informazioni inedite e aspetti meno noti della personalità di questa nostra antenata decisamente trasgressiva per i suoi tempi e per il suo rango.

Gli eventi narrati al Castello di Brunnsee sono invece frutto della mia fantasia e dei ricordi di luoghi e persone incontrati lungo il mio cammino».

Carola Bianco di San Secondo vive a Torino ed è laureata in Storia della Critica d’Arte, si è dedicata per più di venti anni all’organizzazione di eventi privati e aziendali e all’attività di pubbliche relazioni.

Da alcuni anni collabora con una primaria Casa d’Aste italiana, realizzando così anche la sua grande passione per la storia dell’arte.