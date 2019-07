Un poker di favoriti per il 12° slalom “Favale – Castello”

Favale di Malvaro (GE), 19 lug. – Ultimi ritocchi organizzativi per la 12^ edizione dello slalom “Favale – Castello”, in programma a Favale di Malvaro domani e domenica, con l’organizzazione della scuderia Sport Favale 07 e validità per il Trofeo Centro Nord Slalom, la Coppa Csai Zona 1 ed il Trofeo italiano femminile.

Sono una sessantina i piloti che domenica si daranno battaglia sui 4,000 km della splendida strada provinciale del Passo della Scoglina. A giocarsi la vittoria assoluta saranno quasi sicuramente Davide Piotti (Osella PA8/9 – Altavalle Motorsport), due vetture della Racing for Genova Team, la Predator PC 008 di Marco Boggiano ed il prototipo L.R.01 di Roberto Risso, e la Fiat X 1/9 di Daniele Patete (Altavalle Motorsport). Outsider di lusso, oltre al portacolori della Sport Favale 07 Danilo Mosca (Peugeot 205 Gti), Pasquale Patete (Fiat X 1/9 – Altavalle Motorsport) e altri due piloti della Racing for Genova Team, Alessandro Polini (Polini 01 Bmw), terzo lo scorso anno, e Damiano Furnari (Fiat 126 Honda).

Ben quindici i piloti in lizza con i colori della Sport Favale 07. Per il sodalizio organizzatore, oltre al già citato Mosca, saranno in gara, tra gli altri, i sempre veloci Paolo Bordo (Renault Clio Rs), Gianfranco Vigo (Renault 5 Gt Turbo) e Marco Riboni (Fiat 127), che potrebbero inserirsi nella “top ten” finale della gara, l’interessante Giuliano Bozzo (Fiat 500) e gli under 23 Christian Pedrini (Autobianchi A112 Abarth) e Micael Capanna (Citroën AX Sport).

Il programma della manifestazione prevede domani pomeriggio le verifiche tecnico – sportive dalle 16,30 alle 19.15 e, a seguire, l’apertura degli stand gastronomici a cura della Pro Loco. Sempre domani, a metà pomeriggio, spazio anche per la gara di regolarità non competitiva, riservata ad auto e moto ante 1995, denominata “Aspettando la Favale – Castello”, organizzata con la scuderia Auto Moto Retrò Leivi su un percorso che interesserà l’intera Val Fontanabuona. Domenica, dopo le verifiche mattutine, le ricognizioni ufficiali ed il via allo slalom alle ore 13. Seguiranno premiazione finale e riapertura degli stand gastronomici.

Tutte le info sullo slalom sono reperibili sul portale della scuderia, all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.