Un nuovo presidente per la Comunità del Parco del Beigua

Varazze. La Comunità del Parco del Beigua, rinnovata in alcuni suoi componenti in accordo con quanto previsto dallo Statuto, ha eletto all’unanimità il suo nuovo Presidente: è Ambrogio Giusto, assessore del Comune di Varazze, a testimonianza e riconoscimento dell’impegno profuso per il Parco in questi anni.

Designati dall’Assemblea anche i quattro membri che comporranno il nuovo Consiglio del Parco: confermati Daniele Buschiazzo, Sindaco del Comune di Sassello e attuale Presidente dell’Ente, e Carlo Tixe, rappresentate delle Associazioni Albergatori che saranno affiancati da Giovanni Oliveri, Sindaco di Campo Ligure e Pietro Marescotti, Professore associato del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università di Genova.

Ai quattro Consiglieri, espressione della Comunità del Parco, si aggiungerà un quinto membro che sarà designato dalla Regione Liguria quale proprio rappresentante; con Decreto del Presidente della Giunta regionale verrà quindi costituito il Consiglio del Parco e nominato il nuovo Presidente per il mandato 2020/2025.