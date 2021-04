Un nuovo PetStore Conad ad Andora

Ad Andora (SV) apre il nuovo PetStore Conad, realizzato all’insegna della sostenibilità: tutti i vantaggi di un negozio specializzato per animali in una location 100% green.

Costruito interamente in legno e vetro e dotato di attrezzature di ultima generazione per garantire il risparmio e l’efficientamento energetico, il punto vendita offre una vasta gamma di prodotti e servizi di qualità a prezzi convenienti per la cura e il benessere degli animali.

Andora, 23 aprile 2021 – Domani aprirà i battenti Il nuovo PetStore Conad di Via Santa Caterina 2 per accogliere i clienti e i loro amici a quattro a zampe con una offerta innovativa di prodotti e servizi di qualità per la cura e il benessere degli animali.

Situato di fronte al Conad di Via Santa Caterina 9, vicino all’uscita dell’autostrada A10, il negozio offre una scelta di prodotti ampia e articolata, con le garanzie di qualità, convenienza e sicurezza che contraddistinguono il marchio Conad, a cui si aggiungono una serie di iniziative e servizi specifici per soddisfare i bisogni di tutti gli animali da compagnia, come l’incisione istantanea delle medagliette identificative, l’angolo ristoro per cani, il box per le donazioni di alimenti a canili e gattili locali e una bacheca annunci per adozioni, curiosità, ecc. Il nuovo punto vendita offre inoltre un assortimento di prodotti freschi da frigo.

Il nuovo PetStore di Andora è stato realizzato completamente in legno e vetro, privilegiando illuminazione a led e attrezzature di ultima generazione per ridurre al minimo i consumi energetici della struttura. Sul tetto dell’edificio inoltre sono stati installati pannelli fotovoltaici che lo rendono autonomo per il condizionamento dei locali.

“Oggi apriamo ad Andora un punto vendita dedicato ai nostri amici animali, un format nuovo, che mancava in zona. Pronti a dare un servizio completo e puntuale ai nostri clienti siamo orgogliosi di proporre il PetStore all’interno di una struttura completamente green, realizzata in legno lamellare e vetro con forte attenzione all’efficientamento energetico e al minor impatto possibile sull’ambiente. Per la nostra Famiglia è stato un investimento importante che abbiamo messo in atto pur attraversando con non poche difficoltà questa emergenza sanitaria. La dimostrazione che la passione e la professionalità che quotidianamente esprimiamo nel nostro lavoro ci dà la forza per continuare ad investire sul territorio” ha dichiarato Alessandro Viarino, socio imprenditore Conad.

“Con la nuova apertura di Andora si amplia la famiglia dei PetStore Conad in Liguria, già presenti sul territorio ad Arma di Taggia, Imperia, Toirano ed Albissola Marina. Un format importante dedicato agli animali che sempre di più hanno un ruolo di primo piano nelle famiglie italiane. Il PetStore Conad è innovazione di servizio: i clienti possono contare su un punto vendita dedicato, funzionale e con un’offerta merceologica di primissimo piano, con gli abituali connotati di convenienza, qualità e sicurezza che da sempre caratterizzano le nostre insegne. Anche in questo format i clienti possono beneficiare delle politiche commerciali sul prodotto a marchio e sulla carta fedeltà o di pagamento Conad Card, oltre che su un posizionamento prezzi competitivo.” ha dichiarato Alessandro Penco, Direttore Rapporto Soci Liguria e Toscana Conad Nord Ovest.

Il negozio si sviluppa su una superficie di circa 250 mq, conta 2 casse tradizionali e occupa 4 persone, tra cui due nuove risorse assunte in occasione dell’apertura.

Dispone infine di 15 parcheggi gratuiti con accesso per disabili, oltre ai 180 del Conad antistante, dotato anche di una colonnina con due postazioni per la ricarica delle auto elettriche.

I clienti presenti all’inaugurazione saranno omaggiati di una borsa riutilizzabile per i propri acquisti, firmata Conad PetStore.

Il PetStore Conad è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 9.00 alle 19.30.

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono attive tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge e gli spazi del punto vendita sono stati ottimizzati per favorire il distanziamento interpersonale.

CONAD NORD OVEST: Una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di oltre 4 miliardi di euro. I territori in cui opera con 369 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna. Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.