Un libro per sognare quello di Joy Cadenasso. La giornalista pubblica il suo primo lavoro “La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo”.

Un libro per sognare quello di Joy Cadenasso, che trova spazio tra le pagine anche per i suoi lettori.

Con la copertina e le illustrazioni realizzate dalla stessa autrice.

“La lista dei sogni” si può trovare su Amazon in formato e cartaceo e kindle a questo link QUI.

—————

La giornalista e conduttrice radio tv genovese Giorgia Cadenasso, Joy, pubblica il suo primo libro. Si chiama “La lista dei sogni – Per non dimenticare chi siamo”, una bolla di speranza e un messaggio positivo rivolto ad ognuno di noi.

L’importanza di accorgersi delle piccole cose, di non smettere di sognare e di scoprire che forse parte di ciò che sogniamo possiamo ritrovarlo, anche se in parte, nella nostra realtà.

Questo il messaggio che vuole portare Joy, che tra l’altro è anche una collaboratrice proprio della nostra redazione di Liguria Notizie.

E con questo libro, “La lista dei sogni”, ne realizza alcuni dei suoi. Come quello di scrivere un libro, che poi è anche ricco di illustrazioni da lei stessa realizzate.

———

Alcuni lavori nascono con semplicità, alcuni hanno bisogno di sacrifici, e altri vengono fuori solo grazie al cuore.

Durante lo scorso anno e l’inizio di questo, in un periodo difficile, solo una sognatrice ottimista e amante della vita poteva scrivere un libro dedicato ai sogni.

È proprio il caso di Joy Cadenasso che, nonostante le 1000 peripezie della vita, trova ancora, giustamente, un pretesto per sognare e farci sognare con il suo libro.

Un libro ottimista, come lei stessa è per natura, e non riuscirei ad immaginarla diversamente.

In questo libro si trova un ipotetico viaggio fantastico che ripercorre alcuni dei desideri nei quali un pò tutti potremmo riconoscerci, raccontando anche storie autobiografiche.

Proprio per questo l’autrice dedica alcune pagine ai propri amici lettori lasciandole in bianco per permettere loro di annotare i loro sogni.

Questo per tenerli sempre a mente, nonostante la vita caotica che conduciamo, e soprattutto per non perderli mai di vista. D’altronde sono i nostri sogni a farci andare avanti.

E’ ancora bello addormentarsi all’ombra di un sogno e risvegliarsi all’alba di un sogno.

“La lista dei sogni” è un libro per tutti. L’autrice, alla sua prima esperienza editoriale, è entusiasta e si augura tra i suoi tanti sogni che il suo libro piaccia a tutti coloro che avranno il desiderio di averlo tra le mani.

Dove trovare il libro

Su Amazon in formato cartaceo e kindle e presto sarà disponibile in alcuni punti vendita di Genova.

CERCALO QUI

Breve bio autrice

Giorgia Cadenasso, per gli amici Joy.

Nata a Genova l’8 giugno 1984. Sognatrice prima di tutto. Amante della vita, dell’amore e dei sogni. Le piace sorridere e fare le cose con passione, entusiasmo e curiosità.

Il suo percorso lavorativo inizia come cantante e già all’età di 17 anni si esibiva professionalmente con la Bruno Santoro Band, con la quale non ha mai smesso.

Si è esibita su piccoli e grandi palchi (dai pub al Vaffa Day), ha collaborato con importanti esponenti della musica (tra cui Pippo Landro, Danilo Madonia, Vladi Tosetto), pubblicato alcuni dischi e scritto diverse canzoni.

Ha approfondito lo studio della voce e col tempo ha iniziato a lavorare come doppiatrice e voce fuori campo ottenendo ottimi risultati giungendo persino sulle reti Mediaset.

Conduttrice e voce radio televisiva per diversi canali tra cui Telenord, Telegenova, Antennablu, 111tv e altri.

Nel 2019 consegue il tesserino da giornalista pubblicista occupandosi principalmente dei campi della cultura e dello spettacolo, ma nello stesso anno ha avuto la fortuna e la grande opportunità di essere responsabile stampa dei campionati europei di judo per ipovedenti e ciechi. Collabora con Liguria Notizie come redattrice.

Da sempre appassionata di disegno è anche illustratrice e ha realizzato alcune opere per l’allestimento di diverse vetrine. Le immagini del libro “La lista dei sogni” sono tutte sue. Adora gli amici e la famiglia che per lei sono tutto.

Ama follemente il suo Brunino, il suo gatto pazzo Ralphino, e anche quello che non c’é più…il suo Fortunadrago “Marcio” Pepe.

Contatti

https://www.facebook.com/joycadenasso / https://www.instagram.com/giorgiacadenasso84

Bruno Santoro