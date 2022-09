Un decreto legge che dà poteri speciali al presidente del consiglio

Un nuovo decreto legge. Nel parlare della guerra tra Russia e Ucraina-Nato con i media impegnati a conclamare l’avanzata dell’Ucraina, agli italiani, che sono presi dalle vacanze estive e dagli ultimi gossip a colpi di Hunziker e Totti avvalorati da Signorini & D’Urso, forse è sfuggita l’ultima Gazzetta Ufficiale.

Sulla Gazzetta viene pubblicato, senza annunci in pompa magna, un Decreto-legge che conferisce poteri speciali al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base di una legge del 2012 che li prevede in materia societaria per il comparto difesa e sicurezza e in materia di trasporti, comunicazioni e altro.

Il Capo dello Stato ha firmato questo Decreto-Legge.

Tale decreto sarà attivo a partire dal 24 settembre, un giorno prima delle elezioni. Cosa bolle in pentola?

