UltrandoraRun, due super campionesse al via, la classica dell’ultramaratona che domenica porterà in Liguria molti protagonisti del settore per la sfida sulle 12 o le 6 ore.

Fra tutti spicca il nome di Francesca Canepa, la campionessa valdostana dell’Atl.Sandro Calvesi vincitrice dell’Ultra Trail du Mont Blanc e reduce dalla piazza d’onore di sabato scorso al Bettona Crossing in Umbria.

La Canepa si cimenterà nella 12 Ore e la curiosità è tanta per un’atleta che ha in passato già affrontato sfide anche più lunghe, laureandosi campionessa italiana della 24 Ore nello scorso marzo a Biella.

Ma non sarà l’unico grande nome al via: è notizia degli ultimissimi minuti l’adesione dell’ex campionessa mondiale della 100 Km Monica Casiraghi, che ha deciso di essere della partita gareggiando nella staffetta sulle 6 Ore, condividendo lo sforzo con altri due concorrenti.

I numeri di partecipazione aumentano di ora in ora e la particolarità è che arrivano non solo dalla Liguria o dalle regioni limitrofe.

Fra gli iscritti ci sono presenze da Ancona, Roma, Grosseto, Bologna, Pistoia, ma addirittura anche dall’estero, Spagna e Gran Bretagna nello specifico e l’elenco dei partecipanti potrebbe andare ancora ingrossandosi.

La gara si svolgerà nel Porto di Andora (SV) che ospiterà il via alle ore 9:30 per tutte le gare previste, come detto oltre alle gare individuali sulle 12 e 6 ore anche la staffetta, che potrà essere affrontata da squadre composte da 2 a 6 concorrenti.

Le iscrizioni sono ancora in corso e soprattutto sono a prezzi bloccati al 2020, per dare un’ulteriore mano al popolo dei podisti: il prezzo è quindi di 30 euro per la 6 Ore, 35 per la 12 Ore e 15 ad atleta per la staffetta.

L’organizzazione ha già previsto, lungo il percorso di 2 km che i concorrenti affronteranno ripetutamente, un’area di neutralizzazione dove posizionare i rifornimenti personali e dove saranno i ristori lungo tutto l’arco della manifestazione.

Al termine delle gare si svolgeranno le premiazioni a partire dalle ore 22:00.

Per informazioni: Asd RunRivieraRun, https://www.ultrandorarun.com/