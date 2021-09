Matteo Monforte presenta il nuovo romanzo “Quanto bevono gli avvocati”. Domani alle 17:30 e alle 18:45 alla libreria Feltrinelli di Genova.

Matteo Monforte presenta il nuovo romanzo, 3° volume della trilogia

Martino Rebowsky, il grasso e pigro trombettista jazz, beone incallito e filosofo della city by night é giunto alla sua terza indagine.

“Quanto bevono gli avvocati” è il terzo volume della trilogia di Martino Rebowsky pubblicata per la Fratelli Frilli Editori scritto da Matteo Monforte, giudicato dalla critica uno scrittore in grado di sconvolgere le regole del noir.

Grazie al suo personaggio, l’autore Matteo Monforte ha ottenuto importanti riconoscimenti. “La vanità dei pesci pulitori” (2019) é stato proclamato dal blog Il colore dei libri uno dei 5 noir più belli del 2019 e ha visto il premio della giuria al Premio Glauco Felici 2020. Nel 2020 esce “Dodici lumache e una banana split” anch’esso di grande successo.

In questo terzo volume, mentre Genova è sotto shock per l’omicidio del famoso avvocato marittimista Edmondo Cassinis, Martino Rebowsky temporaneamente a corto di grana per lo scarseggiare dei concerti, convinto dalla sua amica naif Marilù, accetta di pedinare sotto compenso il giovane Nicolò – ragazzino dei quartieri bene con la passione per la musica rap – la cui ricca madre è molto in pena perché teme sia finito in un brutto giro.

Rebowsky, costretto a lasciare il suo divano e le sue serie tv per improvvisarsi segugio, si troverà così coinvolto in un goffo pedinamento, contornato da liceali annoiate, rappers con l’aria da gangster, prostitute d’alto bordo, avvocati beoni, pusher e nottate lisergiche. Ma c’è in realtà un misterioso, invisibile file rouge che lega il suo pedinamento con la morte di Cassinis e le indagini dello svogliato luogotenente dei carabinieri Tito Malverdi?

Il libro “Quanto bevono gli avvocati: Martino Rebowsky indaga ancora” verrà presentato alla Feltrinelli di Genova giovedì 30 settembre in due fasce orarie: 17.30 e 18.45. Modera l’incontro il giornalista Claudio Cabona.

Maggiori informazioni:

Prenotazione obbligatoria a eventi.genova@lafeltrinelli.it.

E’ necessario il Green Pass.

Il libro è in distribuzione e già ordinabile nelle migliori librerie d’Italia, in tutti gli Store e a breve anche in formato ebook.

Matteo Monforte

Nasce a Genova nel 1976.

Nella vita scrive per la tv e il teatro.

E’ stato autore di svariate trasmissioni comiche Rai, Mediaset e Sky e ha collaborato alla scrittura di testi per alcuni tra i comici più importanti d’Italia (Maurizio Lastrico, Baz, Antonio Ornano, Enzo Paci, Teresa Mannino, Beppe Braida, i Turbolenti).

Per Frilli Editori ha pubblicato i romanzi noir:

La vanità dei pesci pulitori (2019; giudicato dal blog Il colore dei libri uno dei 5 noir più belli del 2019 – premio della giuria al Premio Glauco Felici 2020)

Dodici lumache e una banana split (2020)