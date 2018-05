Ultimo minuto LN, parapiglia per incidente in via Reti a Sampierdarena | Foto

Episodio movimentato in via Paolo Reti a Genova Sampierdarena di fronte alla rimessa Amt in direzione centro. Da quanto ci raccontano alcune persone presenti, un furgoncino con alla guida una famiglia di sudamericani, sarebbe entrato in contatto con uno scooter con alla guida uno straniero.

La famiglia sarebbe scesa per una constatazione dell’incidente e ci sarebbero state delle parole tra il centauro e gli altri. Poi, gli animi si sarebbero accesi e dalle parole si sarebbe passati ai fatti, sembra con un tentativo di fuga del motociclista.

Ne è nato un parapiglia che ha attirato diverse persone.

Oltre ad un’ambulanza sul posto è stata chiamata anche la polizia che dopo l’acquisizione delle generalità, ha fermato il centauro, lo ha ammanettato e lo ha condotto nella macchina di servizio, mentre un altro poliziotto ha preso in carico lo scooter e seguito la volante che si allontanava.

Seguono aggiornamenti

Il traffico in zona risulta congestionato.