Ufficiale Spezia, Meluso nuovo direttore tecnico

Lo Spezia Calcio è lieto di poter annunciare che a partire dal 1 settembre 2020 il ruolo di Direttore Generale dell’Area Tecnica sarà ricoperto da Mauro Meluso, il quale ha sottoscritto un contratto triennale con il club aquilotto.

Nato a Cosenza il 1° gennaio 1965, da calciatore ha indossato tra le altre le maglie di Lazio, Cremonese, Salernitana e Monopoli, mentre da dirigente ha ricoperto la carica di direttore sportivo a Padova, Pisa, Foggia, Ternana, Teramo, Frosinone e Cosenza. Dal giugno 2016 è stato tra i grandi artefici del ritorno nella massima serie del Lecce, infatti alla guida della direzione sportiva del club salentino ha contribuito in maniera decisiva al doppio salto di categoria dei giallorossi, sfiorando anche la salvezza in Serie A, sfumata soltanto all’ultima giornata.

Al nuovo Direttore aquilotto un caloroso benvenuto da parte di tutto il popolo spezzino.

Allo stesso tempo la Società bianca comunica che il sig. Guido Angelozzi non ricoprirà più la carica di Direttore Generale Tecnico del Club. Al dirigente siciliano il ringraziamento per quanto fatto in due stagioni ricche di soddisfazioni e culminate con una storica promozione in Serie A, unitamente agli auguri per un futuro denso di soddisfazioni e successi.