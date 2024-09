UEFA Regions’ Cup: esordio con il botto della Liguria, 5-0 alla Romania

Primo incontro del girone dominato dai ragazzi di Chiappucci. Risultato già acquisito nel primo tempo, concluso sul 5-0. In gol Cicirello, Spano, Travella e Costa

La Liguria ha debuttato in grande stile nell’intermediate round della UEFA Regions’ Cup, schiacciando la Romania con un netto 5-0. Al Comunale di Chiavari, la Rappresentativa Regionale ha offerto una prestazione dominante, mettendo subito in chiaro la propria superiorità. I ragazzi di Chiappucci hanno impressionato per fluidità di gioco e intesa, quasi come una squadra di club, mentre la Romania, pur appartenendo a una delle scuole calcistiche più rinomate per la crescita dei giovani talenti, non è riuscita a opporre resistenza.

Partenza a razzo della Liguria

Già dopo soli quattro minuti, la Liguria si è portata in vantaggio con due reti. Il primo gol è arrivato grazie a Spano, che ha costretto un difensore rumeno a un’autorete. Poco dopo, Cicirello ha siglato il 2-0 con un capolavoro: un tiro a giro da posizione defilata che si è infilato perfettamente sotto l’incrocio dei pali. Il dominio ligure è continuato con il terzo gol al 15’, quando Zuppiroli ha servito a Spano un assist preciso, che quest’ultimo ha trasformato senza difficoltà.

Cinque gol in 45 minuti

La supremazia sulle fasce ha permesso alla Liguria di creare occasioni a ripetizione, culminando al 29’ con Spano, che ha ricambiato il favore e servito Travella per il 4-0. Al 42’, la cinquina è stata completata da Costa con un potente tiro dalla distanza, che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Nonostante il largo vantaggio, la Liguria avrebbe potuto segnare altri gol, ma il portiere rumeno Bistraie ha compiuto alcuni interventi decisivi, soprattutto su Damonte e Travella.

Secondo tempo di controllo

Nella ripresa, la squadra di Chiappucci ha gestito la partita senza affanni, mantenendo il controllo e creando altre occasioni per il 6-0. In particolare, Damonte ha messo alla prova il portiere avversario in un paio di situazioni. Con il risultato in cassaforte, l’allenatore ha potuto fare alcuni cambi, risparmiando energie in vista delle prossime sfide del girone.

Prossimo incontro con Malta

Nell’altra partita del girone, il Rijeka ha sconfitto Malta per 3-0. La Liguria affronterà proprio Malta venerdì 20 settembre alle ore 17:00, allo stadio “Sivori” di Sestri Levante. Contemporaneamente, la Romania se la vedrà con i croati.

Diretta streaming delle partite

Le prossime due partite della Liguria saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti (LND). Per ulteriori aggiornamenti e le dirette testuali, è possibile consultare il sito ufficiale della LND.

Il tabellino

ROMANIA-LIGURIA 0-5

Romania (4-2-3-1): Bistraie (1’st Camarasan); Juncan, Gaiceanu, Nastase, Costache (1’st Isac); Voiniciuc (Cap.) (1’st Dascalu), Mreana; Bedo (12’st Olteanu), Neagu (25’st Dinu), Cirja; Sorea. A disp: Popescu, Popa. All: Ticleanu

Liguria (4-4-2): Bartoletti (25’st Mondino); Zuppiroli (40’st Sadiku), Borreani (Cap.), Baroni, Gottingi (25’st Latini); Damonte, Cicirello, Bruzzone, Costa (10’st Macagno); Spano, Travella (10’st Calcagno). A disp: Mondino, Guidotti, Lo Bue. All: Chiappucci

Arbitro: Savovic (Montenegro)

Assistenti: Sucur (Montenegro) e Medina (Israele)

Quarto uomo: Leibovitz (Israele)

Reti: 2’pt aut. Costache (L), 4’pt Cicirello (L), 15’pt Spano (L), 29’pt Travella (L), 42’ pt Costa (L)

Ammoniti: Bedo e Mreana (R)

Recupero: 2’ + 4’

GRUPPO 8: RISULTATI E CLASSIFICA

Martedì 17 Settembre

Rijeka-Malta 3-0

Romania-Liguria 0-5

Classifica: Liguria e Rijeka 3 punti; Malta e Romania 0

PROGRAMMA GARE

Venerdì 20 Settembre – ore 17.00

Rijeka-Romania (Stadio Comunale di Chiavari)

Liguria-Malta (Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante)

Lunedì 23 Settembre – ore 17.00

Liguria-Rijeka (Stadio Comunale di Chiavari)

Malta-Romania (Stadio Giuseppe Sivori di Sestri Levante)

LIGURIA – La lista dei convocati

Portieri

Luca Bartoletti (1993 – Athletic Club Albaro), Dominik Mondino (2004 – Finale).

Difensori

Luca Baroni (1992 – Arenzano), Marco Giulio Borreani (2004 – Baiardo), Alessandro Gottingi (2004 – Busalla), Federico Guidotti (1997 – Bogliasco), Michele Latini (2004 – Praese), Alessio Lo Bue (2005 Canaletto Sepor).

Centrocampisti

Alessandro Bruzzone (1999 – Arenzano), Davide Calcagno (2005 – Baiardo), Matteo Cicirello (2001 – Arenzano), Nicolò Costa (2005 – Rapallo), Lorenzo Damonte (2004 – Arenzano),Leon Sadiku (2005 – Legino).

Attaccanti

Manuele Macagno (1996 – Celle Varazze), Luca Spano (2003 – Vallescrivia), Luca Travella (2002 – Camporosso), Maxim Zuppiroli (2004 – Baiardo).

Lo staff tecnico

Direttore tecnico: Corrado Orcino – Selezionatore: Giuseppe Chiappucci – Assistente tecnico: Giorgio Figaia – Preparatore portieri: Matteo Raganini – Medico: Marco Revello – Collaboratore tecnico: Francesco Giovinazzo – Fisioterapisti: Angiolo Bertolini e Piero Romeo – Magazziniere: Sergio Gandolfo