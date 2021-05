Udinese-Samp, i numeri e le statistiche della sfida

I numeri e le statistiche Opta della sfida tra Udinese e Samp.

SCONTRI DIRETTI La Sampdoria ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro l’Udinese: contro nessuna squadra i blucerchiati hanno una striscia aperta di successi consecutivi più lunga nella competizione. L’ultimo pareggio in Serie A tra Udinese e Sampdoria risale al maggio 2017 (1-1); da allora, cinque successi blucerchiati e due bianconeri. L’Udinese ha subito almeno due gol nelle ultime quattro sfide di Serie A contro la Sampdoria (11 nel parziale, a fronte di soltanto tre segnati); solo una volta i bianconeri hanno incassato almeno due reti per più match di fila contro i blucerchiati nel massimo torneo: sei tra il 1989 e il 1994. Tra le squadre affrontate almeno 50 volte in Serie A, l’Udinese è quella contro la quale la Sampdoria vanta la più alta percentuale di vittorie (43%, 34/79). Dal 2004/05 (da quando è disponibile il dato), Udinese-Sampdoria è la sfida in cui sono stati realizzati più gol su rigore: 17, compreso quello di Antonio Candreva nel match d’andata dello scorso gennaio.

PRECEDENTI IN CASA DELL’UDINESE Dopo il successo per 3-1 nella sfida di ritorno dello scorso campionato, la Sampdoria potrebbe vincere due trasferte consecutive contro l’Udinese in Serie A per la prima volta dal gennaio 1997 (una serie di quattro). L’Udinese è sempre andata in gol nelle ultime 15 partite casalinghe di Serie A contro la Sampdoria: si tratta della striscia aperta più lunga dei friulani contro una singola avversaria nel massimo campionato tra le mura amiche. La Sampdoria è la squadra contro la quale l’Udinese ha segnato più gol nelle gare interne di Serie A: 71 (almeno nove in più rispetto a qualsiasi altra avversaria).

STATO DI FORMA L’Udinese ha perso sei delle ultime nove partite di campionato (2V, 1N): tante sconfitte quante nelle precedenti 22. 3 Udinese – Sampdoria Serie A – 16/05/2021 Un solo punto per l’Udinese nelle ultime cinque gare casalinghe di campionato; i bianconeri non rimangono sei partite interne senza successi dallo scorso luglio, quando ottennero quattro punti in sette gare. L’Udinese subisce gol da 10 partite di campionato; la squadra friulana non incassa reti per più match consecutivi in Serie A da maggio 2018 (14 in quel caso). La Sampdoria ha perso le ultime due trasferte in Serie A (vs Sassuolo e Inter): i blucerchiati non hanno mai perso più partite esterne di fila nel massimo campionato con Claudio Ranieri in panchina. L’ultima serie negativa fuori casa più lunga risale al periodo settembreottobre 2019 (cinque sconfitte di fila, quattro con Di Francesco e una con Ranieri). La Sampdoria ha vinto soltanto una delle otto trasferte di campionato nel girone di ritorno (3N, 4P): peggio ha fatto solo il Parma (zero) nel parziale.

STATISTICHE GENERALI L’Udinese ha subito 12 gol su rigore in questo torneo: più di ogni altra una squadra in un singolo campionato di Serie A da quando la competizione è tornata a 20 squadre (dal 2004/05). L’Udinese è la squadra che ha subito meno gol su sviluppi di corner in questo campionato: soltanto due, arrivati tuttavia entrambi nell’ultimo match di campionato contro il Napoli. Soltanto Barcellona e Borussia Dortmund (18 entrambe) contano più marcatori differenti dell’Udinese nei Top-5 campionati europei in corso: 17, solo uno in più della Sampdoria (16). Solo il Benevento (9.8%) detiene una percentuale realizzativa più bassa dell’Udinese in questo campionato (10.3%, come Bologna e Parma). La Sampdoria è la squadra che vanta il maggior numero di cross su azione effettuati (550), ma anche quella più imprecisa negli stessi: soltanto il 16% del totale è andato a buon fine.