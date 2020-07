Udinese-Samp, Benetti: Abbiamo giocato una gara attenta

Non poteva lasciare la sua panchina in mani migliori Claudio Ranieri. Paolo Benetti, il suo fido vice, ha condotto la Sampdoria fino alla vittoria in una partita di un’importanza capitale. «Soddisfazione grandissima per la squadra, che ha fatto una gara attenta, precisa, volitiva – afferma l’allenatore in seconda al termine della vittoria sull’Udinese -. Avevamo bisogno di un risultato del genere, è un bel tassello verso il nostro obiettivo: siamo sulla buona strada ma non è finita».

Obiettivo. Con i tre punti conquistati alla “Dacia Arena” i blucerchiati salgono a quota 35, in coabitazione proprio con i friulani. «La classifica la guardiamo, cercando di ottenere il massimo da ogni partita – prosegue Benetti -. Adesso la nostra posizione è migliorata ma con i tre punti in palio cambia repentinamente, quindi restiamo concentrati sul nostro obiettivo: la salvezza».