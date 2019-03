Udinese-Genoa, Sanabria guida l’attacco

A metà pomeriggio la squadra ha raggiunto l’Aeroporto Cristoforo Colombo per volare a Trieste con un charter e proseguire sulla Freccia Rossoblù per Udine.

Con il rientro di Sanabria dalla nazionale il gruppo, privo di Favilli e Schafer aggregati alla Primavera, si è ricompattato nella rifinitura al ‘Signorini’ anticipata da una riunione in sala video per studiare avversari e palle inattive. In campo i giocatori hanno perfezionato le prove e mister Prandelli ha fornito una serie di indicazioni per ottimizzare gli aspetti tattici. A conclusione dei lavori lo staff tecnico ha comunicato al team manager Pellegri la lista dei convocati.

Eccoli: Marchetti (1), Gunter (3), Criscito (4), Lerager (8), Sanabria (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Pezzella (13), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Romero (17), Rolon (18), Pandev (19), Radovanovic (21), Lazovic (22), Bessa (24), Dalmonte (26), Sturaro (27), Pereira (32), Veloso (44), Zukanovic (87), Jandrei (93), Radu (97).