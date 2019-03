Samp-Milan, dubbio Ramirez-Saponara sulla trequarti

Big match allo stadio Ferraris. Qualche dubbio per Giampaolo: out Bereszynski ed Ekdal, pronti Sala e Vieira. Saponara e Ramirez per un posto, sarà Defrel ad affiancare Quagliarella. Gattuso ha deciso: Kessié fuori dalla formazione titolare. Biglia dal 1′ in cabina di regia, ballottaggio tra Paquetà e Castillejo

Ecco le probabili scelte dei due allenatori.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Biglia, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Castillejo.

Due squadre con un morale differente. I blucerchiati, protagonisti nello spettacolare 5-3 di Sassuolo di due settimane fa, arrivano da tre vittorie in quattro partite; i rossoneri, invece, da una sconfitta piuttosto dolorosa nel derby,