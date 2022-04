Ucraina, Putin: Nostre risposte saranno fulminee contro interferenze

Le dichiarazioni di Putin, per quanto riguarda la guerra tra Russia ed Ucraina che sembra procedere verso un punto di non ritorno con il coinvolgimento di alcune nazioni.

Ucraina, il conflitto si allarga? Esplosioni in Russia e in Transnistria

La continua fornitura di armi da parte di paesi della Ue, fra cui l’Italia, e degli Usa. Le minacce non troppo velate di Boris Johnson, il bombardamento sul territorio russo e della Transnistria. Non ultimi i movimenti al confine della Polonia da dove entrano buona parte degli armamenti o al confine della Romania.

Today I spoke with President @ZelenskyyUa to update him on the latest steps the UK is taking to support Ukraine.

We are providing further military aid, including protected mobility vehicles.

We have issued new sanctions against members of the Russian military. 1/2

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 23, 2022